Pelé rassicura: “Sto bene”

Roma, 14 feb. (Adnkronos/Dpa) – “Grazie per le vostre preghiere e le vostre preoccupazioni. Sto bene. Quest’anno celebrerò il mio ottantesimo compleanno. Trascorro bei giorni e altri non sono così belli, è normale per le persone della mia età”. Dopo le rivelazioni dei giorni scorsi del figlio, che aveva parlato di un depresso che non cammina e non esce di casa, ‘O Rey’ ha voluto tranquillizzare spiegando in una nota quale sia il suo reale stato psicofisico.

“Non ho paura, sono determinato e ho fiducia in me stesso. Non evito di onorare gli impegni della mia agenda molto fitta”, ha spiegato il campione brasiliano che con la nazionale verdeoro ha vinto 3 volte la coppa del mondo.