Il calcio italiano rende omaggio alla memoria di Pelé, con un minuto di raccoglimento prima delle sue partite. Lo ha disposto la Federcalcio per la 16/a giornata di serie A, alla ripresa del campionato il 4 gennaio, ma anche per le amichevoli previste da oggi in poi. Sul suo sito, la Figc accompagna l’annuncio con la foto del gol di testa di Pelé, in stacco su Burgnich, nella finale del Mondiale di Messico ’70 ieri all’età di 82 anni.