Pellegrinaggio dei colombiani sul luogo dell’attentato a Uribe

Il candidato alle presidenziali è morto dopo due mesi di agonia

Roma, 11 ago. (askanews) – Nel quartiere Modelia di Bogotà i colombiani si stanno radunando sul luogo dell’attentato avvenuto a giugno contro Miguel Uribe, il senatore e candidato alle presidenziali della Colombia morto a 39 anni dopo avere trascorso due mesi in terapia intensiva e dopo essere stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici.Qui, durante un evento elettorale, Uribe, esponente del Centro democratico, è stato colpito da colpi di arma da fuoco alla testa. Un giovane in mezzo alla folla ha estratto all’improvviso una pistola e gli ha sparato a distanza ravvicinata.