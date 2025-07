Pellegrini: “Sinner? Contenta per lui. Fate questa domanda a tutti?”

(Adnkronos) – Federica Pellegrini è contenta per la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon? La leggenda del nuoto azzurro risponde alla domanda a margine dell’evento in cui vengono presentate le medaglie per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. “Contenta per la vittoria di Sinner? Sì, molto. Se l’è meritato. Ma sarei curiosa di sapere se fate questa domanda a ogni sportivo”, dice Pellegrini, che nelle ultime ore è stata presa di mira sui social dai tifosi del tennista azzurro.

Tutto è legato ad un’intervista in cui, nei mesi scorsi, Pellegrini si è espressa sul caso Clostebol che ha coinvolto Sinner: il numero 1 del tennis mondiale è stato sospeso per 3 mesi nella vicenda che la Wada non ha considerato come doping. Per Pellegrini, Sinner ha goduto di un trattamento speciale rispetto ad altri atleti.

“Io ho parlato di lui? Ho parlato di lui mesi fa dicendo che secondo me non ha fatto niente di volontario. Poi siete voi che avete messo insieme le cose, io credo di essere libera di dare un’opinione relativa ad una gestione”, dice con una formula articolata in cui pare fare riferimento al procedimento e non alla condotta dell’atleta altoatesino. “Parlare di lui è un’altra cosa, secondo me non è stato corretto mettere insieme le due cose”, dice.