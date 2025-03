Pellegrino & Zodyaco: esce il videoclip di “Mario”, un enigma napoletano

Con le prime date del tour di Pellegrino & Zodyaco ormai alle porte, cresce l’attesa per i live che porteranno sul palco la loro fusione di sonorità jazz-funk e influenze mediterranee. Un’identità musicale che trova piena espressione in “KOINÈ”, il nuovo album. Ad accompagnare l’arrivo dei live, anche l’uscita del videoclip di “Mario”, brano estratto dall’album, disponibile su YouTube da oggi venerdì 14 marzo.

Il video, curato dalla regia di Michel Liguori, si sviluppa come un racconto simbolico in cui la ricerca dell’ultima copia rimasta di “KOINÈ” si trasforma in una riflessione sull’identità e sulla memoria. Il protagonista, interpretato da Pellegrino, si muove in una Napoli che appare mutata e distante, inseguendo un vinile che sembra essere il fulcro di un enigma più ampio. Ad ostacolare il suo cammino è una figura incappucciata, Mario, custode di un segreto che rimane indefinito, tra richiami metanarrativi e una fotografia vintage che enfatizza il contrasto tra realtà e percezione.

Durante i concerti, Pellegrino porterà sul palco “Zodyaco”, la dimensione live del suo progetto discografico e il naturale prolungamento del suo universo artistico, una band che ha fondato e che riunisce musicisti di straordinario talento: Gabriella Di Capua alla voce, Igor Di Martino alle chitarre, Ergio Valente alle tastiere, Salvatore Rainone alla batteria, Pasquale Benincasa alle percussioni, Domenico Andria al basso e Saverio Giugliano al sax.

Produttore, DJ e songwriter, Pellegrino è tra i pionieri del suono Napoliterraneo, capace di far ballare i dancefloor di tutta Europa. Dal 2018 porta avanti il progetto Pellegrino & Zodyaco, un percorso che esplora il misticismo mediterraneo mescolando ritmi latini e funk, insieme alla sua band. Nel 2020 pubblica l’LP “Morphé” (Early Sounds), anticipato dal singolo “Caucciù”, una visione di Napoli raccontata dal Vesuvio, dove disco, latin, boogie funk e jazz si intrecciano. Nel 2022 prosegue questo viaggio con l’EP “Quimere”, che restituisce un’immagine inedita di Napoli, sospesa tra la luce del sole e le ombre dei vicoli. Nel 2023 arriva il singolo “Malìa”, mentre il 2025 segna l’uscita di “Koinè”, il nuovo album anticipato dai singoli “L’Aura” (31 maggio) e “Saditè” (29 novembre).

Con il nome Koinè, termine che significa “linguaggio comune”, il lavoro custodisce già nel titolo una dichiarazione d’intenti, dove lingue (parlate e musicali) e dialetti si mescolano creando un mosaico di suoni, sensazioni e visioni che intreccia la tradizione melodica napoletana con la disco, il funk, la jazz fusion e la world music. Pellegrino abbandona gli schemi legati al revivalismo, sperimentando nuove dimensioni compositive e attingendo da un immaginario che fonde strumenti vintage, percussioni etniche e atmosfere mediterranee. Koinè è un viaggio musicale che abbraccia il rischio del cambiamento esaltandone il potere liberatorio: una sequenza di immagini ed emozioni, che attraversa il passato, vive il presente con il suo bagaglio di disillusioni ed aspettative e si proietta verso il futuro alla ricerca di un bisogno d’altrove che ci ricongiunga con noi stessi.

L’album è un elogio delle contaminazioni: dalla musica popolare al synth pop, brani contemporanei che si mescolano con una fusion di matrice “dance”. Un equilibrio delicato tra radici e cambiamento, tradizione e spinta creativa, in cui il progetto Pellegrino & Zodyaco traccia un ritratto autentico e contemporaneo della “nuova scuola” napoletana di cui è stato tra i primi promotori con i lavori “Zodyaco I” (2018) e “Morphé” (2020).