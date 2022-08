Pelosi, Cina: Deplorevole tradimento degli Stati Uniti sulla questione di Taiwan

“Il tradimento degli Stati Uniti sulla questione di Taiwan è deplorevole e può solo far fallire ulteriormente la loro credibilità”. E’ un’altra delle accuse rivolta a Washington dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi, mentre viene dato per imminente l’arrivo a Taiwan della speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. “Esporre al mondo il volto prepotente degli Stati Uniti non può che rendere più chiaro ai popoli di tutti i Paesi che gli Stati Uniti sono oggi il più grande distruttore della pace”, ha attaccato ancora Wang.