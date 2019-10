Washington, 16 ott. (Adnkronos) – Il vice presidente americano Mike Pence ha fatto sapere al Congresso tramite i suoi legali che non intende collaborare con l’inchiesta per l’impeachment del presidente Donald Trump per il Kievgate. Il rifiuto di Pence, scrive il sito The Hill, apre la strada a una citazione formale perché consegni i documenti richiesti il 4 ottobre dalle commissioni della Camera che conducono l’inchiesta.