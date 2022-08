Penetra in una casa e ruba computer, smartphone e soldi: rintracciato grazie all’app “trova il mio i-Phone”

E’ entrato in un appartamento con all’interno una ragazza e l’ha derubata di telefono e computer. L’applicazione ‘trova il mio i-Phone’, però, ha permesso alla vittima di seguire gli spostamenti del ladro, arrestato poco dopo dalla polizia. E’ successo ieri mattina a Milano, al primo piano di un condominio di via Torricelli, in zona Navigli. A dare l’allarme è stata la donna derubata, una 28enne indiana, che – tra dispositivi elettronici e altri oggetti personali – si è vista sottrarre beni per un valore di circa 3.000 euro. Non appena il ladro è fuggito, la vittima ha avvertito il 112 e attivato l’applicazione per individuare il proprio smartphone, seguendone gli spostamenti, fino a via Vittor Pisani, in zona Stazione Centrale. Qui gli agenti delle volanti hanno bloccato il responsabile del furto, un trentenne marocchino, trovato ancora in possesso di tutta la refurtiva, a eccezione del pc.