Penisola Sorrentina, Eav in sciopero: rischio paralisi. Confcommercio e Atex: Precettare i lavoratori

Domenica 7 luglio la Penisola Sorrentina si paralizzerà a causa dello sciopero dell’Eav indetto dai sindacati autonomi lavoratori. Sara’ un inferno che esploderà in una situazione già esplosiva. La domenica la Statale Sorrentina è totalmente intasata. I vertici delle associazioni Atex Campania e Confcommercio Sorrento, Sergio Fedele e Vincenzo Ercolano, si sono appellati ai sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina affinché facciano una richiesta immediata al Prefetto di Napoli per valutare la possibilità di precettare i lavoratori Eav per questo sciopero a causa della attuale situazione per evitare conseguenze pesantissime per residenti e turisti che impattano sulla sicurezza,sulla sanità, sull’ordine pubblico, sull’economia complessiva di una Zona a Turismo Prevalente.