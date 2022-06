Penisola sorrentina, le  associazioni del turismo al Prefetto: Sos trasporti, intervenire subito o sarà il caos

Una situazione infernale destinata a peggiorare nelle prossime settimane. Gli operatori sorrentini lanciano l’ennesimo sos sullo stato dei trasporti nella penisola sorrentina. Se non si interviene al più presto si rischiano “conseguenze gravissime in termini di mobilità, sicurezza, aumento di incidenti, traffico interno, inquinamento, danni economici”. Di qui la lettera inviata dalle associazioni del turismo al prefetto di Napoli Claudio Palomba affinché si adoperi in prima persona per la costituzione di un “Tavolo Permanente dell’Accessibilità in Penisola Sorrentina, con la presenza di Regione, Eav, Anas, Amministrazioni Comunali, AssociazioniTuristiche, esperti nel settore dei trasporti”. Di seguito il testo integrale della lettera.



“Gentile Prefetto Palomba

Con la presente, in rappresentanza delle associazioni firmatarie , Le chiediamo un appuntamento urgente e un Suo intervento immediato su di una priorità assoluta per la Penisola Sorrentina: la accessibilità ferroviaria,stradale e via mare.

Come evidenziato anche da alcuni autorevoli rappresentanti istituzionali, la situazione è “infernale”ed è destinata a peggiorare sicuramente nelle prossime settimane con conseguenze gravissime in termini di mobilità, sicurezza, aumento di incidenti, traffico interno,inquinamento, danni economici.

Purtroppo questo immenso problema non e’ affrontato con il necessario “metodo’ in alcuna sede istituzionale, nonostante le numerose richieste che da anni fanno gli scriventi alle Istituzioni locali, in primis alla Regione Campania.

Teniamo a sottolinearle che la nostra prima proposta,al momento ignorata ,è la costituzione del Tavolo Permanente dell’Accessibilità in Penisola Sorrentina, con la presenza di Regione, EAV,ANAS, Amministrazioni Comunali, AssociazioniTuristiche, esperti nel settore dei trasporti.

Tale proposta, a nostro avviso, è la precondizione indispensabile per affrontare con metodo la principale problematica che richiede un confronto strutturato per mettere in campo, dopo le opportune valutazioni, iniziative di breve, medio e lungo termine. Iniziative non più procrastinabili.

Purtroppo da decenni questo problema non è stato affrontato, nè è affrontato. E i problemi, come sa, non possono essere risolti se non vengono affrontati.

Chiediamo un Suo intervento per la costituzione di questo Tavolo.

Le chiediamo poi un Suo intervento su alcune specifiche proposte che potrebbero dare un po’ di ossigeno nel breve termine:

1 – AUMENTO NUMERO DIRETTISSIMI NAPOLI – SORRENTO

In attesa che tale aumento possa essere raggiunto nel lungo periodo con i nuovi treni disponibili e con il miglioramento del segnalamento ferroviario ( Pnrr), chiediamo per il 2022 un incremento del numero di direttissimi, senza un aumento di nuove corse ( attualmente non possibile) ma eliminando, per alcune corse in essere, le fermate dei Comuni che precedono i Comuni della Penisola Sorrentina (Ipotizzare fermate Napoli – Torre Annunziata – Castellammare Via Nocera – Pompei – Vico- Meta – Piano – Sant Agnello – Sorrento)

Questa richiesta è ampiamente motivata dal doppio gap dei Comuni della Penisola Sorrentina rispetto ai Comuni che li precedono sulla linea Eav in quanto questi Comuni dispongono anche della linea ferroviaria di Fs e hanno uscite autostrade dirette, cose che purtroppo mancano ai nostri territori.

La Regione ed Eav ci hanno risposto che per tale provvedimento occorre l’intervento della Prefettura

2 – TARGHE ALTERNE

Valutare la possibile applicazione di questo sistema per decongestionare il traffico interno nei mesi estivi.

3 – CORSIA PER I MEZZI A DUE RUOTE

Valutare una corsia obbligatoria per questi mezzi che rappresentano molto spesso la causa principali di incidenti

Attendiamo una Sua convocazione anche per illustrarle tutte le altre proposte presentate alla Regione che al momento non hanno avuto seguito.

Cordiali saluti”

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Mario Colonna

Delegato turismo Aicast Macroarea Penisola Sorrentina

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Vincenzo Ercolano Presidente Confcommercio Sorrento

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Nino Fiorentino

Associazione Guide Sorrento

Mauro Di Maio

Presidente Chiavi D’Oro FAIPA

Giulio Galano

Presidente Le Chiavi D’Oro Campania Felix

Marinella Longobardi

Presidente Provinciale Stabilimenti Balneari

Salvatore Severi

Presidente Associazione Cuochi Penisola

Annamaria Staiano

Associazione Italiana Housekeeper

Natalina Astarita

Presidente AHS