Penisola Sorrentina, Maraio apre al dialogo con le associazioni turistiche: strategie e priorità sul tavolo

Questa mattina l’assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio ha incontrato i rappresentanti delle associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina. L’incontro, promosso da Sergio Fedele, presidente di Atex Campania, ha segnato il primo confronto ufficiale tra il neo assessore e le realtà locali del settore.

I rappresentanti delle associazioni hanno rivolto a Maraio i loro auguri di buon lavoro, assicurando la massima collaborazione. Durante l’incontro, è stato concordato di organizzare, nelle prossime settimane, una visita in Penisola Sorrentina per discutere nel dettaglio del turismo regionale e definire le priorità del territorio.

L’assessore Maraio ha confermato la sua disponibilità a partecipare all’appuntamento, considerandolo fondamentale per tracciare una strategia turistica mirata per la zona. Nel corso della riunione, è stato consegnato un documento contenente analisi, proposte metodologiche e proposte di merito, evidenziando le principali esigenze della Penisola Sorrentina.

Sergio Fedele ha sottolineato l’importanza della guida istituzionale in un momento in cui Sorrento necessita di riferimenti stabili e concreti. “Le analisi e le proposte sono molte – ha dichiarato – ma occorre una direzione chiara per trasformarle in programmi concreti”.

L’incontro segna il primo passo verso una collaborazione strutturata tra Regione e territorio, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta turistica della Penisola Sorrentina.