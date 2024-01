Penisola Sorrentina, quali priorità per il turismo nel 2024: via agli incontri periodici delle associazioni

“Stamattina i rappresentanti di Confcommercio Sorrento, Confindustria Penisola Sorrentina e Atex Penisola Sorrentina si sono incontrati avviando il ciclo di appuntamenti mensili che le tre associazioni hanno programmato per il 2024. La finalità è quella di affrontare e discutere su proposte da presentare alle istituzioni, su analisi delle priorità territoriali, su iniziative da organizzare sui territori”. E’ quanto si legge nella nota firmata da Sergio Fedele, p residente Atex Campania; Giovanni Rosina, p residente Atex Sorrento; Vincenzo Ercolano, p residente Confcommercio Sorrento, Mario Colonna, v ice presidente Sezione Turismo di Confindustria Provincia di Napoli.

“Le tre associazioni . prosegue la nota – intendono in questo modo svolgere, unite, un ruolo costruttivo per lo sviluppo, la protezione e la regolamentazione del turismo.

Un percorso già avviato nel 2023 che le associazioni intendono rafforzare con metodo e continuità. Nel primo appuntamento si è deciso di dare massima priorità a tutte le iniziative da prendere dopo la pessima notizia del ritardo della consegna dei nuovi treni Eav. Nei prossimi giorni sarà definito un elenco di azioni da portare avanti sulla questione.

Si è deciso poi di organizzare un incontro a inizio anno con l’assessore regionale al Turismo Casucci per discutere sulla programmazione regionale del turismo per il 2024″.

Le 3 associazioni “porteranno poi al Tavolo del Mare, costituito dal Comune di Sorrento, la necessità che la Penisola Sorrentina intervenga nell’attuale dibattito in corso sulla costituenda Area Marina Protetta di Capri per gli effetti che alcune decisioni possono comportare all’ economia locale. Infine sarà rafforzata l’ iniziativa “Le Luci della Penisola Sorrentina ” che oltre a prevedere la consegna ogni mese di una Targa a un rappresentante istituzionale,associativo, civico o a un semplice cittadino che si è messo in luce per una specifica motivazione,prevederà altresì,con cadenza semestrale,la Consegna di uno Speciale Riconoscimento ad un Responsabile di Tour Operatori o Ota che maggiormente contribuiscono al flusso Turistico in Penisola Sorrentina”.