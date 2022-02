Penisola sorrentina, un’occasione da non perdere. Le associazioni del turismo scrivono ai Comuni

“Una bella occasione per dare forza al binomio “cultura – turismo” in Penisola Sorrentina“. E’ quanto affermano le associazioni del turismo a proposito “dell’occasione – assolutamente da non perdere – dell’accesso ai contributi regionali per il sostegno dei musei di enti locale e d’interesse locale, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblicato qualche giorno fa dalla

Regione Campania”. “Saranno ammessi a contributo gli interventi proposti dai musei secondo le finalità, i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura prevista dall’avviso”, ricordano in una nota Sergio Fedele (Atex Campania), Mario Colonna (Macroarea Aicast Penisola), Fabio Colucci (Club dei 500), Giovanni Rosina (Charter Campania), Mauro Di Maio (Le Chiavi d’Oro), Salvatore Severi (Cuochi Penisola Sorrentina). “Sono numerose – scrivono i rappresentanti delle associazioni del turismo – le voci di spesa che vengono riconosciute: dall’impiantistica alla manutenzione degli immobili, dalla documentazione alla catalogazione, dai restauri delle opere alla formazione del personale museale, dalla digitalizzazione alla produzione di cataloghi, dalla attività di promozione alla organizzazione di mostre e convegni”.

Le associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina hanno trasmesso una comunicazione agli assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina affinché valutino, con i loro colleghi che hanno la delega alla Cultura, se sia possibile per le strutture museali locali presentare specifici progetti. “La Cultura – affermano – rappresenta un attrattore straordinario per territori come il nostro che vogliono puntare su un turismo di qualità”. Insomma: una occasione da non perdere.

il decreto dirigenziale