Pensione a 72 anni per medici di base, ok emendamento a Milleproroghe

(Adnkronos) – “Con l’approvazione dell’emendamento che proroga la possibilità di riconoscere nel monte ore formativo dei tirocinanti la sostituzione dei medici di base e di quello che dà l’opzione ai medici di famiglia di andare in pensione a 72 anni invece che 70, Fratelli d’Italia e il governo Meloni danno una risposta concreta ad una esigenza reale di molti italiani. Dopo essermi confrontato con il ministro Schillaci e il presidente Zaffini, che ringrazio per la collaborazione, ho seguito personalmente la vicenda e l’iter degli emendamenti in Commissione in Senato, sia perché è imprescindibile garantire ai cittadini il diritto alla salute, sia perché il Friuli Venezia Giulia e il pordenonese soffrono particolarmente la carenza di queste figure fondamentali nella vita di ognuno di noi”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.