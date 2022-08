Pensione ai parlamentari nonostante lo scioglimento delle Camere, esposto alla Corte dei Conti del Codacons

Il Codacons ha presentato un esposto alla Corte dei Conti del Lazio “al fine di accertare la sussistenza dei requisiti, per i parlamentari uscenti, per l’attribuzione del diritto alla pensione in seguito allo scioglimento delle Camere“. Lo comunica lo stesso Codacons all’Adnkronos, sottolineando che il documento mira “a chiedere di accertare i fatti e a valutare se possano sussistere eventuali sprechi di denaro pubblico a danno della collettività e, conseguentemente, a sanzionare eventuali scelte dannose per la collettività stessa”. “A seguito dello scioglimento delle Camere e dunque la fine della legislatura si è posta la domanda se i parlamentari uscenti, specie coloro che sono al loro primo mandato, potranno o meno godere della pensione”, osserva il movimento dei consumatori. “In Italia dal 2012 la normativa sul vitalizio per i parlamentari ha subito delle modifiche: difatti, per avere diritto alla pensione al compimento dei 65 anni, senatori e deputati devono avere maturato contributi da attività parlamentare per almeno 4 anni, 6 mesi e un giorno. Calcoli alla mano, dunque, se le prossime elezioni si svolgeranno il 25 settembre, la data di insediamento delle nuove camere è fissata presumibilmente al 15 ottobre ovvero 20 giorni dopo il voto, superando di fatto la data minima per il superamento dei 4 anni e 6 mesi richiesti”. “Dunque – spiega l’associazione – nonostante molti ipotizzino che la data delle elezioni sia stata scelta appositamente per permettere a molti parlamentari di assicurarsi il raggiungimento dei requisiti, allo stato attuale a tutti i deputati sarà garantito l’intero importo pensionistico della legislatura e questo rappresenterebbe un traguardo importante specie per i parlamentari al primo mandato che vedrebbero così salva la ‘propria pensione'”. Il Codacons ha presentato la segnalazione alla Corte dei Conti “proprio al fine di scongiurare qualsivoglia dubbio in ordine a quanto emerso sui mass media”, conclude l’associazione.