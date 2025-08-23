Pensioni, allarme Cgia Mestre: entro il 2029 da sostituire oltre 3 milioni di lavoratori

Nei prossimi cinque anni il sistema produttivo italiano dovrà affrontare una sfida di ricambio generazionale senza precedenti. Secondo uno studio della Cgia di Mestre, infatti, tra il 2025 e il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori lasceranno definitivamente il mercato del lavoro per accedere alla pensione: una quota pari al 12,5% della forza lavoro nazionale.

Il rapporto evidenzia come la composizione dei pensionamenti attesi sia estremamente eterogenea:

1,6 milioni di dipendenti privati (52,8% del totale),

768 mila addetti della Pubblica amministrazione (25,2%),

665.500 lavoratori autonomi (21,9%).

La geografia del ricambio riflette la densità demografica e l’età media delle regioni. La Lombardia guida la classifica con 567.700 lavoratori da sostituire, seguita da Lazio (305 mila) e Veneto (291.200).

Il nodo cruciale, sottolinea la Cgia, sarà la capacità del mercato del lavoro e delle politiche attive di garantire un adeguato rimpiazzo. L’Italia, che già soffre di bassi tassi di natalità e di un saldo migratorio non sufficiente a riequilibrare la dinamica, rischia di non riuscire a compensare in tempi rapidi la fuoriuscita massiccia di manodopera qualificata.approf

Il rischio, avverte lo studio, è duplice: da un lato l’impoverimento delle competenze, specie nei settori a più alta intensità di know-how; dall’altro un calo della produttività, se la sostituzione non sarà tempestiva e supportata da formazione mirata.

La sfida per imprese e istituzioni sarà dunque duplice: accelerare i processi di attrazione di giovani talenti e valorizzare le politiche di upskilling e reskilling, per colmare rapidamente i vuoti che si creeranno.

Secondo gli analisti, l’Italia si trova davanti a un “turnover generazionale imponente” che, se gestito con strumenti innovativi, potrebbe trasformarsi da criticità in opportunità per il rilancio della produttività nazionale.