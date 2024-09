Pensioni, Fava (Inps): conti medio periodo assolutamente in equilibrio

Roma, 24 set. (askanews) – Nel breve-medio periodo la tenuta dei conti previdenziali è “assolutamente in equilibrio” anche alla luce dell’invecchiamento della popolazione e un mercato del lavoro dove giovani e donne hanno carriere discontinue. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, a margine della presentazione del XXIII rapporto annuale. Sui rischi di squilibrio, a causa dell’età media effettiva di pensionamento di poco superiore ai 64 anni e ai livelli delle prestazioni, Fava ha aggiunto che “gli interventi sono di competenza del legislatore. Stiamo lavorando in piena sintonia con il Governo e i ministeri competenti. Sono molto fiducioso che nel tempo, perché sono interventi non velocissimi, non facili, sono complessi, serviranno per migliorare ancora di più le situazioni che affrontiamo”.