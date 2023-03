Pensioni, in Spagna ok dei sindacati alla riforma. Il Governo: Sarà un modello per Paesi come l’Italia

I principali sindacati spagnoli, Ugt e Comisiones Obreras (Ccoo), hanno ufficializzato il loro sostegno a una proposta di riforma per rendere “più equo e sostenibile” il sistema pensionistico, presentata dal governo e poi discussa con le parti sociali. Tale proposta contempla, tra le altre cose, l’introduzione di un nuovo sistema di calcolo degli importi delle pensioni, che si intende introdurre parallelamente a quello attuale per determinate categorie di lavoratori. Inoltre, viene incluso un aumento dei contributi che le aziende dovranno versare nel caso di salari di fascia alta. I segretari generali di Ugt e Ccoo Pepe Álvarez e Unai Sordo, hanno ratificato il loro sostegno alla riforma con la firma di un accordo. Gli industriali si son invece sfilati da questo patto, considerando non soddisfacente la proposta del governo. La riforma è stata presentata dal governo dopo un periodo di conversazioni con la Commissione Europea, che l’aveva fissata come una delle condizioni da rispettare per continuare a elargire fondi europei per la ripresa post-Covid. Nel 2021, esecutivo e parti sociali avevano raggiunto un’intesa che agevolò l’approvazione di una prima riforma riguardante le pensioni. Ora, la nuova proposta, formulata in primis dal ministro della Previdenza Sociale José Luis Escrivá, dovrà essere discussa e votata in Parlamento. “È una riforma storica, di rilevanza straordinaria”, ha detto oggi il ministro.

Sul tema si è pronunciato oggi anche il premier Pedro Sánchez, impegnato a Lanzarote (Canarie) in un vertice bilaterale tra Spagna e Portogallo. “Finora, tutte le volte che si è parlato di sistema pensionistico pubblico è stato per applicare tagli”, ha detto, “mentre questo accordo dimostra che le cose si possono fare in modo diverso”. Sanchez ha aggiunto che la riforma, oltre a “rivalorizzare” le pensioni, ne garantisce la “sostenibilità a medio termine”. “Con questo accordo, dimostriamo che si possono applicare riforme in favore della maggioranza sociale del Paese”. Da parte sua, il ministro della Previdenza Sociale si è detto convinto che la riforma spagnola sarà un “modello di riferimento” anche per altri Paesi in cui si sta affrontando l’argomento di eventuali modifiche al sistema pensionistico, tra questi “l’Italia”.