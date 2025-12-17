Pensioni, Lega: ‘manina’ del Mef ma decide Parlamento

Milano, 17 dic. (askanews) – “Finché c’è la Lega al Governo non esiste né oggi né mai nessun provvedimento che alzi i parametri dell’età pensionabile men che meno che sottragga il riscatto della laurea. Siamo purtroppo di fronte all’ennesima ‘manina’ intervenuta sul testo della Manovra finanziaria il quale può senz’altro essere sindacato ma solo se approvato dal Parlamento, cosa che in questo caso non è avvenuta e dunque rimane solo mera speculazione”. Così Armando Siri, coordinatore nazionale dipartimenti Lega e consigliere per le politiche economiche del vicepremier Matteo Salvino, che taglia corto: “Le decisioni le prende il Parlamento non i burocrati del Mef”.