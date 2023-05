Pepino profumi, 113 anni ma non li dimostra: festa in via Toledo con Veronica Maya e fashion influencer

Brindisi, musica e sorrisi hanno accompagnato i festeggiamenti ufficiali della profumeria Pepino che ieri ha celebrato più di un secolo di storia, precisamente 113 anni, dimostrando al suo pubblico di amici e clienti di portarseli davvero bene. In tantissimi sono accorsi in via Toledo, la strada dello shopping partenopeo, dove ha sede uno dei sette negozi di Pepino. Punto di riferimento per la cultura olfattiva e per una secolare esperienza nella cura della pelle, Pepino è a Napoli un’istituzione che, da quattro generazioni, fa della gentilezza e della professionalità la sua forza. Giancarlo Pepino, insieme ai figli Andrea e Ilaria, ha accolto gli ospiti in un’atmosfera di festa durante la quale, tra un analcolico colorato e uno spritz ai lamponi di Tanya Future Barcatering, era possibile testare le nuove fragranze della profumeria e rilassarsi sulle note pop del violino di Emanuela Bottigliero. Gli ospiti, fotografati dall’obiettivo di Romolo Pizi, hanno ricevuto eleganti cadeaux firmati Pepino. Il team Le Mille Me Communication in look Fiò Donna e Le Zirre Napoli® ha movimentato l’evento scattando foto polaroid consegnate su cartoncini customizzati Pepino come iconico souvenir dell’evento. Infine è stata presentata la linea di fragranze in esclusiva distribuzione presso le profumerie Pepino Acqua classica di Napoli, un brand che ben si sposa con la storicità della famiglia che da poco ha presentato agli amatori il progetto Koiné che si traduce in un sodalizio tra profumo, arte e musica. Tra gli ospiti: la conduttrice televisiva Veronica Maya, fashion influencer napoletane come Adelaide Caiazzo alias Fashion Dea, Annalisa di Martino, Giovanna de Donato, Sara Riccardi, Maria Grazia Ceraso, Rossella D’Antuono conquistate dalle proposte beauty & make up di Pepino.

