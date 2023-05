Pepino, profumi e cosmetici dal 1910: grandi marchi e consulenti per i clienti. “Qui la vera essenza di Napoli”

Più di un secolo di storia di cultura olfattiva e di esperienza nella cura della pelle per diventare una guida su cui orientarsi nell’universo della bellezza. Gli anni sono precisamente 110 + 3 anni e saranno festeggiati martedì 30 maggio dalle ore 17 in via Toledo 352. “Accoglienza, professionalità e cortesia – si legge nella nota di presentazione – sono valori tramandati di generazione in generazione grazie ai quali oggi la Profumeria Pepino è una realtà consolidata nel centro città per scelta e vocazione con ben 6 punti vendita di eccellenza tutti di recente ristrutturazione e una boutique del capello. Pepino è sinonimo di tradizione e cultura del bello, qui lo slogan “dal 1910 custodi della tua bellezza” che racchiude la filosofia di una vita votata alla cura del bello con l’ambizione di rimanere fedeli ai valori che l’hanno caratterizzato fin dal momento della sua fondazione”.

Se prima della guerra Pepino era specializzata nella produzione e distillazione di profumi e cosmetici oggi dispone dei migliori marchi di cosmetica e anche di figure di grande professionalità capaci d’individuare la proposta migliore per ciascun cliente perché qui l’obiettivo “non è vendere prodotti ma acquistare clienti”.

Oggi Pepino è tra le profumerie più assortite in Europa con esclusiva di marchi leader come Cle de Peu, La Prairie, Sisley Mesoestetic a prezzi anche competitivi.

L’azienda è ideatrice e distributrice del profumo “Acqua classica di Napoli” uno dei primi eau de parfum da uomo caratterizzato da una freschezza ed eleganza sorprendente, dotato di una grande tenuta che rappresenta appieno la vera essenza di Napoli. Per queste e altre ragioni da scoprire, vietato allora mancare martedì 30 maggio, via Toledo 352.