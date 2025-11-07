Peppe Lanzetta riporta in scena “Opera di Periferia” al teatro Augusteo

Da stasera, venerdì 7 novembre, fino a domenica 16, il Teatro Augusteo di Napoli ospita il ritorno di “Opera di Periferia”, l’opera teatrale di Peppe Lanzetta che torna a vivere in una nuova e potente produzione diretta da Bruno Garofalo.

Lo spettacolo, scritto e interpretato per la prima volta nel 2009, si è rivelato negli anni un testo profetico, capace di leggere e anticipare i disagi sociali che avrebbero poi attraversato le periferie del mondo, da Secondigliano al Bronx, fino alle banlieue francesi.

Con il suo linguaggio crudo e realistico, Lanzetta porta in scena il grido di ribellione e la sete di riscatto di una gioventù marginalizzata, raccontando un’umanità ferita ma ancora viva, capace di cercare una via di speranza anche tra le macerie del degrado urbano.

Elemento centrale di questa nuova messa in scena è la musica originale di Maurizio Capone, artista e “eco-pioniere” che ha composto tredici brani inediti per lo spettacolo. Capone non si limita a firmare la colonna sonora, ma è presente in scena con la sua storica band, i Bungt Bangt, portando la sua voce, il suo sound inconfondibile e l’energia percussiva dei suoi strumenti riciclati.

Le sue canzoni diventano la colonna portante emotiva dello spettacolo: un urlo musicale che attraversa la rabbia, la disillusione e la speranza di chi vive ai margini, trasformando la protesta in ritmo, in poesia, in teatro.

“Opera di Periferia” è una rappresentazione corale, dove la forza della parola si fonde con la musica e la danza. Il cast riunisce volti e voci diverse della scena napoletana e nazionale: il cantante Ivan Granatino, l’attrice Maria Rosaria Virgili, il duo musicale Ebbanesis, Alessandra Ciccariello, Vincenzo D’Ambrosio, Mattia Ferraro, Alfredo Mundo, la cantante jazz Helen Tesfazghi, il rapper Peppoh, Danilo Rovani e Lorenzo Simeone.

Completano il gruppo i danzatori Giorgio Datz, David Kabore, Elpidio Patricelli, e la partecipazione straordinaria di Peppe Lanzetta, che torna in scena con la sua voce ruvida e poetica, testimone autentico di un mondo che conosce e racconta da dentro.

La regia e le scene portano la firma di Bruno Garofalo, le coreografie sono di Orazio Caiti, e i costumi di Anna Giordano.

Il risultato è un affresco teatrale potente, in cui la denuncia sociale si intreccia con la speranza: tra i personaggi di Lanzetta, alcuni scelgono la ribellione, altri cercano il riscatto, tutti tentano – con parole, gesti e musica – di immaginare un futuro possibile.

“Opera di Periferia” non è solo teatro: è una ferita che canta, una voce collettiva che da Napoli parla al mondo, ricordando che dalle periferie può nascere un’arte autentica, vibrante, capace di trasformare la rabbia in bellezza.