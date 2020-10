Peppe Leone: Dall’arte una riflessione per ripartire

L’ arte, per definizione, non è chiusura. E’ comunicare, esprimere, rappresentare. Per Peppe Leone, artista e professore di Tecniche pittoriche dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, la pandemia da Covid è stata un’occasione per girare la clessidra, sistemare gli archivi, lavorare con la mente, aprire cassetti e riguardare disegni, anche scarti da far rinascere sotto nuove forme. Una riflessione per ripartire.

“Il frammento del passato – sottolinea Leone – diventa presente e mi spinge al lavoro per trasformarlo in futuro, razionalizzando ed elaborando la stratificazione del tempo”.

Un passaggio che l’artista porta in manifestazioni come VinArte nell’antico borgo di Guardia Samframondi: “Attribuisco all’Arte un valore profetico – prosegue Leone -: oggi, come non mai, siamo in immanente attesa, osserviamo, impotenti, il sorgere del sole ed il suo tramontare, il cielo rabbuiarsi o farsi rischiarare dalle stelle”.

Il pensiero dell’artista, tracciato sulle “Tre E” di Estetica, Etica ed Educazione, genera un fruttuoso colloquio che travalica la forma artistica per farsi forma di pensiero e coscienza, seppur, sempre, nella dimensione di una bellezza esistenziale.

“Dipingo per raccontare – aggiunge Leone -: il quadro è uno spazio chiuso, la tela è l’elemento dove scrivi oltre la tua storia, un immaginario collettivo che diventa cronaca. Il quadro rappresenta una pagina di un libro, di un giornale: tra profezia e sapere giornalistico, ho disegnato eventi prima che succedessero, come nel caso del grande esodo. Ma mentre Ulisse sbarcava per una conoscenza, oggi ci si trova davanti ad una società già consumata, vecchia”.

Con l’intento di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico, intellettuale, artistico e creativo, Peppe Leone ha promosso Exordium, associazione presieduta da Giovanna Bellonia e che vede nel comitato direttivo anche Mario Esposito ed Azzurra Immediato, porterà avanti una serie di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, processi di formazione universitaria e ricerca scientifica.

“La mia scelta dell’arte è sublimare anche angosce e paure – conclude Leone -. Tra le strade di Buonalbergo, l’architetto e fotografo Luigi Salierno ha ritrovato un frammento di lapide, ora incastonato in un portale, su cui è possibile intravedere la scritta ‘Post tenebras spero lucem’. D’improvviso il riferimento al Libro di Giobbe e al Don Quijote de la Mancha è apparso, in questo 2020 soggiogato dal Covid, come un segno, un attuale miraggio cui tutti aspiriamo”.