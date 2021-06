Per 95% proprietari di animali è importante acquistare alimenti da aziende sostenibili

Roma, 16 giu. – (Adnkronos) – Ben il 95% dei proprietari italiani ritiene importante acquistare alimenti prodotti da aziende impegnate per la sostenibilità. E’ quanto emerge da un’indagine realizzata da Toluna per Purina che, in occasione del lancio dell’edizione 2020 del report Purina in Society (PinS) ha voluto ascoltare i pet owner italiani in modo da capire meglio le loro necessità, i loro interessi e cosa caratterizza la loro relazione con i pet analizzando, in particolare, il ruolo degli animali da compagnia nella società, oltre ai temi di possesso responsabile e di sostenibilità del pet food.