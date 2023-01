Per Big 7 Travel è 10 Diego Vitagliano la migliore pizzeria del mondo

La celebre rivista Big 7 Travel lancia il consueto appuntamento di fine anno sulle migliori pizzerie del mondo, con la classifica ’50 Best Pizzas In The World’. Quest’anno sul gradino più alto l’Italia, con la pizzeria 10 Diego Vitagliano di Napoli che si aggiudica il titolo di migliore pizzeria del globo dell’anno 2022, dopo aver trionfato anche nella classifica europea di qualche mese fa. ”Sono emozionato e onorato per questo importante riconoscimento, che non solo considera il giudizio di esperti del settore, ma anche il parere dei clienti provenienti da tutto il mondo. Sapere che la mia pizza è così tanto amata a livello internazionale mi riempie di gioia e rappresenta un segnale importante, soprattutto ora che si ricomincia a viaggiare dopo un lungo periodo di stop causato dalla pandemia”, racconta Diego Viatagliano. La classifica 50 Best Pizzas In The World di Big 7 Travel stila le preferenze in base ad un sondaggio dei lettori e sulla base dei seguenti criteri: opinioni ed esperienze editoriali; precedente recensione critica; recensione del cliente online; location e accessibilità; presenza online; continuità; atmosfera e servizio; rapporto qualità/prezzo e presentazione.