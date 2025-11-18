Per Billboard Women in Music Giorgia è la donna dell’anno

Milano, 18 nov. (askanews) – Dopo l’edizione inaugurale del 2024, che ha acceso i riflettori sul contributo delle donne alla musica e alla cultura, Billboard Women in Music si evolve e propone quest’anno un progetto ancora più ricco e articolato. La seconda edizione sarà di scena negli spazi di UFO Milano, il nuovo hub culturale che ospita la redazione di Billboard Italia, in via Orobia 26, che per l’occasione diventerà la Women in Music House nelle giornate di martedì 25 – in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne – mercoledì 26 e venerdì 28 novembre con un format ripensato che unisce esperienze dal vivo e produzione digitale, ampliando lo spazio dedicato alle voci femminili e alle loro storie.

Il tema di questa edizione di Billboard Women in Music è Intersections, un concetto che racconta il potere della musica di creare connessioni e generare nuove prospettive quando incontra altri linguaggi: arte, cinema, sport, letteratura, attivismo, social media. Billboard Women in Music diventa così un ecosistema di esperienze, un luogo dove storie, idee e visioni si incontrano, dando voce al talento delle donne che contribuiscono al cambiamento e all’innovazione. E, come da tradizione, non mancheranno i prestigiosi Award!

I nove riconoscimenti assegnati da Billboard Women in Music celebrano artiste e professioniste che stanno plasmando il panorama musicale italiano. Protagonista assoluta di questa edizione è Giorgia, premiata come Woman of the Year. Una delle voci più potenti e riconoscibili della musica italiana, Giorgia continua a incarnare un modello di creatività e rigore artistico, capace di parlare a generazioni diverse con autenticità e profondità. La sua presenza all’edizione 2025 sottolinea il valore del suo percorso e il suo ruolo centrale nel panorama contemporaneo.

Questa la motivazione del premio: “Da trent’anni la voce di Giorgia è uno dei tratti distintivi della canzone italiana. I suoi brani più famosi, da Come saprei a Gocce di memoria, sono diventati parte dell’immaginario culturale del nostro Paese. Negli anni si è dimostrata un’artista a tutto tondo, spaziando dalla musica al cinema e affermandosi anche come conduttrice con l’esperienza a X Factor. Solo nell’ultimo anno con LA CURA PER ME ha raggiunto i vertici di tutte le classifiche, unica artista italiana presente in top 30 nella chart Global di Spotify, il suo ultimo album “G” ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti, e il suo tour nei Palasport sta registrando un sold out dopo l’altro. Sempre indipendente, padrona del proprio destino, Giorgia è anche e soprattutto un esempio per tutte le donne del mondo dello spettacolo di come una carriera può rinnovarsi, rinascere e ripartire e questo 2025 è senza dubbio suo. Per questo Giorgia è la donna dell’anno di Billboard Women in Music”.

Nel corso delle settimane precedenti sono stati svelati gli altri riconoscimenti di Billboard Women in Music 2025, assegnati a: Global Icon Award – Laura Pausini Powerhouse – Serena Brancale DJ of the Year – Deborah De Luca Rising Star – Sarah Toscano Songwriter of the Year – Joan Thiele Performer of the Year – Emma Nolde Breakthrough – Ele A Manager of the Year – Paola Zukar

Come da tradizione, i premi di Billboard Women in Music si fondano su criteri che uniscono valutazioni artistiche e dati reali – classifiche, streaming, impatto culturale, rilevanza sociale – offrendo un ritratto fedele del contributo delle donne al settore. Billboard, punto di riferimento globale per l’analisi delle tendenze musicali, conferma così la sua missione di valorizzare talento e creatività come leve di progresso culturale. Nato negli Stati Uniti nel 2007, Billboard Women in Music ha premiato artiste iconiche come Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish e Lady Gaga, affermandosi come piattaforma internazionale dedicata al talento femminile. Con la sua seconda edizione italiana, l’evento si consolida come spazio di dialogo, ispirazione e connessione tra mondi creativi diversi. Il progetto Women In Music è stato anche protagonista in Vaticano, mercoledì 12 novembre, alla presenza di Papa Leone XIV, in occasione di un incontro durante il quale Billboard Italia ha donato al Santo Padre una targa simbolica a sostegno del valore della voce femminile come linguaggio universale di dialogo e solidarietà.

Le artiste premiate prenderanno parte a conversazioni con protagoniste di altri settori della cultura contemporanea (Erika Saraceni, Giulia Innocenzi, Carolina Cavalli, Elisa Maino, Emma Galeotti, Giorgia Linardi, Giulia Vecchio), che costituiranno le puntate di una serie originale pubblicata su YouTube nelle settimane successive. Parallelamente, la Women in Music House ospiterà durante le tre giornate workshop, mostre, presentazioni, showcase e DJ set. Un intenso programma che sarà aperto al pubblico, previa registrazione tramite iscrizione alla newsletter di Billboard Italia Women in Music fino a esaurimento posti.

Durante il 25 e 26 novembre, dalle 14.30 alle 19, inoltre, la Women in Music House ospiterà una mostra – a ingresso libero – di Laurina Paperina, artista che attraverso disegno, pittura, installazioni e video-animazione costruisce una realtà parallela fatta di miti contemporanei rivisitati con ironia e spirito dissacrante. Un universo visivo pop, dinamico e colorato, che richiama l’estetica dei videogame e della cultura digitale, e che dialoga con il tema Intersections, accompagnando il pubblico in un percorso tra musica, arte e nuovi immaginari femminili.