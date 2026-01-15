Per BMW Italia 2025 anno importante, Di Silvestre “Per 2026 ancora più ambiziosi”

MILANO (ITALPRESS) – “Il 2025 è stato un anno importante per BMW Italia”. Si apre così l’intervento di Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, in occasione della conferenza stampa tenutasi alla House of BMW Italia di Milano per illustrare i risultati ottenuti dal Gruppo nell’anno da poco concluso. “Il nostro Gruppo adotta un approccio industriale all’apertura tecnologica: la spinta verso l’elettrico continua ed è una tendenza rilevante, ma il mercato ha mostrato segnali che orientano le scelte di acquisto verso tutte le forme di propulsione, incluse le motorizzazioni tradizionali, sulle quali continuiamo a lavorare per migliorarne le performance”, ha aggiunto Di Silvestre.

Per il marchio BMW, che nel 2025 ha immatricolato 73.230 veicoli (+3,1% rispetto all’anno precedente), la filiale italiana della casa automobilistica di Monaco conferma continuità e solidità rispetto ai risultati del 2024. Una leadership che si consolida anche nel mercato premium, con una quota di mercato complessivo del 4,8% per BMW. Importanti risultati anche per il segmento dell’elettrico: le auto elettriche immatricolate nel 2025 sono state 5.046 e per quanto riguarda l’elettrificato 10.305 unità, con crescite rispettivamente del 25,3% e del 72,6% su base annua.

Un risultato che, sottolinea Di Silvestre, è “frutto del lavoro svolto per rendere sempre più riconoscibile il brand e di una comunicazione coerente e consistente, che ci ha permesso di rafforzare la nostra credibilità sul mercato. Un altro asset fondamentale è l’ambidestrismo, inteso come postura, attitudine e approccio moderno al business. Poi ci sono i nostri partner, le 104 concessionarie distribuite su tutto il territorio nazionale. Infine l’ecosistema: in uno scenario sempre più complesso, con l’ingresso di nuovi player asiatici, vogliamo fare la differenza puntando su un asset chiave come il nostro dataset clienti e utilizzando al meglio gli strumenti di fidelizzazione per restare in contatto costante con i nostri clienti”.

Durante la conferenza stampa, sono stati illustrati i modelli più venduti della casa automobilistica di Monaco. “La BMW X1 si conferma il modello più venduto, con oltre 25mila unità, seguita dalla Serie 1 con quasi 10mila”, ha spiegato il direttore vendite di BMW Italia Gianluca Durante, aggiungendo che “è in grande crescita la domanda di vetture elettriche, la più richiesta la IX1 con 3.041 auto immatricolate su un totale di 5.046. Possiamo considerarci leader di mercato sull’elettrificato”.

Risultati ottenuti anche grazie a un intenso lavoro sulla comunicazione, all’attivazione di ‘Brand Voices’, come ha spiegato il direttore marketing di BMW Italia Carlo Botto Poala. “La nostra relazione privilegiata con l’attore Pierfrancesco Favino, nostra ‘Brand Voicè, ci ha consentito di ottenere un aumento del 4% della brand opinion di BMW. A lui, si sono aggiunti successivamente gli artisti Rose Villain e Achille Lauro, con cui svilupperemo progetti e iniziative nel corso del 2026”. Il 2025 è stato un anno eccezionale anche per Mini, che ha registrato la vendita di 16.256 unità (di cui 2.371 elettriche), in crescita del 32,1% rispetto al 2024, riportando la marca ai volumi abituali in Italia dopo la transizione operata nel 2024 con il cambiamento del modello di business e il completo rinnovamento della gamma. “Il modello più apprezzato è la Mini Countryman, con 7.990 vetture vendute.

Il 2025 si è contraddistinto anche come anno record per la vendita delle elettriche, complessivamente 2.371 (+147,5% rispetto al 2024). Anno record per la Mini JCW, la John Cooper Works, con 1.190 nuove immatricolazioni di cui 97 elettriche”, ha spiegato la Head of Mini Italia Federica Manzoni. La forza di Mini risiede nella sua “iconicità e originalità, con uno spirito divertente e irriverente che trova sintesi nel ‘Mini Way’”, ha aggiunto. “Nel 2026 ci saranno una serie di novità tra cui un’edizione speciale di Mini Cooper in collaborazione con il designer Paul Smith”, ha concluso.

Per il 2026, “Siamo alla ricerca di performance ancora più ambiziose e intendiamo lavorare sempre di più sulla fidelizzazione. A breve abbiamo in programma un test drive per fare provare l’esperienza di guida della IX3 partendo da Milano fino a una destinazione nelle Dolomiti. Si tratta di un modo per rendere il lancio IX3 concreto ma soprattutto esperienziale”, ha concluso il presidente e amministratore delegato Di Silvestre.

foto: xp9/Italpress

(ITALPRESS).