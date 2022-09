Per due giorni a Pietrastornina si vivrà come in uno Spaghetti Western

Due serate immersi in un vero villaggio western, per incontrare gli uomini e le donne sognati da Sergio Leone, per imparare a sparare come Clint Eastwood, all’insegna del più puro divertimento. Attraverso un’iniziativa comune che vede coinvolti in prima linea privati cittadini, istituzioni, professionisti, associazioni, realtà commerciali e imprenditoriali, i prossimi 9 e 10 settembre, a Pietrastornina, in provincia di Avellino, sarà possibile immergersi nella realtà e nella storia western. Non mancare al lancio di una nuova avvincente avventura. “Sogna con noi di poter entrare in un tipico saloon e assistere ad un vero spettacolo di can can – scrivono gli organizzatori – . Prova a diventare l’uomo più forte del vecchio West, a sfidare Bud Spencer in una gara all’ultimo fagiolo, a volare con le sinfonie del maestro Morricone. Sopravvivrai al cammino nel nostro villaggio indiano e alle danze dei nostri agguerriti pellerossa? E alla fine scoprirai con noi – in un duello degno dell’epica sfida all’ O.K. Corral – chi sopravvivrà tra Dominic Danger e Sal Kajena.”Insomma la strada verso il West porta a Pietrastornina.