Per Geolier arriva la tripletta allo Stadio Maradona di Napoli

Milano, 28 lug. (askanews) – Dopo il sold out del 26 giugno e il tutto esaurito raggiunto ieri anche per il 27, Geolier annuncia una terza data allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: si aggiunge così al calendario del tour “Geolier Stadi 2026” anche il 28 giugno 2026.

La notizia è arrivata ieri sera con un video pubblicato sui suoi canali social, all’indomani della seconda delle due serate all’Ippodromo di Agnano, dove Geolier ha messo in scena due show imponenti, registrando primati su primati, che confermano un percorso inarrestabile per il rapper.

Dopo che nel 2023 aveva già conquistato tre Maradona sold out (un traguardo che nessun artista italiano e internazionale ha ancora raggiunto), Geolier continua a macinare successi, pronto per il suo primo tour negli stadi, che lo vedrà protagonista a San Siro a Milano, all’Olimpico a Roma e al Franco Scoglio a Messina prima di tornare nella sua Napoli per una serie di appuntamenti già entrati nella leggenda.

In attesa dell’attesissimo debutto negli stadi nel 2026, l’estate del rapper napoletano prosegue in tutta Italia, fino alla chiusura sold out del 27 settembre all’Arena di Verona.