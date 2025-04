“Per grazia ricevuta”: l’ex voto contemporaneo ritorna al Sacro Cuore di Napoli con Klein e Maestri

Sabato 12 aprile, il Tesoro di San Gennaro a Napoli inaugura la suggestiva mostra “Per Grazia Ricevuta – Visioni contemporanee dell’Ex Voto”, curata da Alberto Mattia Martini. Dopo il successo riscosso a Milano, l’esposizione approda nella città partenopea arricchita di nuove e significative opere.

Protagonista d’eccezione è il celebre monocromo blu di Yves Klein, donato dall’artista francese nel 1958 al monastero di Santa Rita da Cascia in segno di devozione. Per questa occasione unica, l’opera è eccezionalmente esposta nella Sacrestia della Cappella del Tesoro di San Gennaro, dove sono custoditi i dipinti di Luca Giordano.

Prodotta da D’Uva, la mostra si propone di esplorare e reinterpretare l’antico tema degli ex voto – testimonianze tangibili di fede, gratitudine, miracolo e sopravvivenza – attraverso lo sguardo di 120 artisti contemporanei di spicco, tra cui Mimmo Jodice, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Antonio Biasiucci, Giulia Piscitelli, Roxy in the Box e Igor Mitoraj.

La presentazione della mostra (avvenuta l’11 aprile) ha visto la partecipazione di Mons. Vincenzo De Gregorio, Abate Prelato della Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro; del curatore Alberto Mattia Martini; di Francesca Ummarino, Direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro; di Ilaria D’Uva, CEO di D’Uva srl (azienda che gestisce il Museo); e di Francesco Imperiali, del Museo del Tesoro di San Gennaro.

“Nella mostra – afferma il curatore – la tradizione antica si fonde con nuovi linguaggi e forme espressive contemporanee. L’oggetto votivo, da materia, diviene emblema del rapporto con altre dimensioni e affronta questioni delicate come la malattia, la morte, la rinascita: un simbolo che si trasforma in mezzo per esprimere emozioni universali o narrazioni individuali.”

In “Per Grazia Ricevuta”, gli artisti, attraverso vari medium e approcci artistici – dalla pittura alla scultura – esplorano il concetto in un contesto attuale, rivisitando e reinterpretando il significato e l’estetica di questo genere iconografico. Gli ex voto, definiti da Georges Didi-Huberman come “forme capaci di sparire e riapparire nel tempo”, sono oggetti carichi di mistero e memoria. Con questa mostra, ritornano protagonisti, trasformandosi in strumenti di riflessione sulla condizione umana, la fragilità, la ricerca di senso, la relazione con il sacro e con il destino.

Non poteva esserci luogo più adatto del Museo del Tesoro di San Gennaro – da sempre custode di ex voto e preziose donazioni dedicate al Santo Patrono – per ospitare una mostra che interroga la dimensione votiva come ponte tra il terreno e il trascendente. L’esposizione si snoda lungo l’intero percorso museale, dalla Cappella e le antiche Sacrestie alle sale del museo, in un contesto che custodisce da oltre sette secoli offerte provenienti da papi, sovrani e figure di spicco dell’aristocrazia napoletana ed europea, restituendo così alla pratica votiva una nuova voce, contemporanea e condivisa.

La mostra è accompagnata da un catalogo pubblicato da D’Uva, che raccoglie l’intervento del curatore Alberto Mattia Martini insieme ai testi di Mons. Vincenzo De Gregorio, Francesco Imperiali e Francesca Ummarino. Partendo dal suo valore simbolico come veicolo di esplorazione del divino, l’ex voto spinge a una riflessione profonda anche sulla relazione dell’uomo con un’ipotetica fine oppure può essere un’occasione per un nuovo inizio.

L’ex voto, inteso come offerta religiosa in segno di gratitudine o richiesta di grazia, affonda le sue radici nella storia più antica dell’umanità. Le prime testimonianze risalgono addirittura al Paleolitico, come le impronte delle mani presenti nella grotta di Pech Merle in Francia e successivamente nella Cueva de las Manos in Patagonia. Pratiche votive sono documentate in Mesopotamia, Egitto, Grecia e Roma, dove si diffusero le prime tavolette dipinte, antesignane dell’ex voto cristiano. Quest’ultimo, adottato dalla tradizione religiosa come forma di supplica o ringraziamento, si esprime attraverso immagini simboliche – spesso parti del corpo – legate al bisogno espresso. Il termine stesso “ex voto” deriva da ex voto suscepto, ovvero “secondo la promessa fatta”.

L’esposizione si configura come un dialogo sulla relazione tra il sacro e il profano, tra il tangibile e il trascendente. Gli ex voto contemporanei, pur mantenendo il loro valore simbolico, si muovono dalle radici puramente religiose per abbracciare una prospettiva più laica e universale. Attraverso un allestimento immersivo che richiama l’atmosfera dei luoghi di culto, dove gli ex voto si accumulano in una stratificazione temporale e simbolica, la mostra invita il visitatore a una contemplazione profonda. Le opere dialogano tra loro, creando una preghiera collettiva e offrendo molteplici punti di vista sulla realtà, sulla ricerca di conforto e speranza. Una mostra corale e potente che rinnova il significato di una pratica millenaria, rivelando come anche oggi – in un’epoca segnata da disorientamento e incertezze – si possa ancora “ricevere una grazia”, nel segno dell’arte.