Per Grazia Ricevuta, visioni contemporanee dell’ex voto: dal 12 aprile mostra aperta al pubblico

Ci sarà venerdì 11 aprile alle ore 11 Museo del Tesoro di San Gennaro. la presentazione in anteprima della mostra “Per Grazia Ricevuta – Visioni contemporanee dell’Ex Voto”.

Dopo i saluti di mons. Vincenzo De Gregorio, abate prelato della Reale Cappella del Tesoro, interverranno: Alberto Mattia Martini curatore della mostra, Riccardo Imperiali di Francavilla, deputato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Francesca Ummarino, direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro e Ilaria D’Uva, ceo D’Uva srl. Saranno presenti alcuni artisti della mostra.

Curata da Alberto Mattia Martini, prodotta da D’Uva, l’esposizione si propone di esplorare e reinterpretare l’antico tema degli ex voto attraverso lo sguardo di 120 artisti, tra cui Mimmo Jodice, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Antonio Biasiucci, Giulia Piscitelli, Roxy in the Box, Igor Mitoraj, e il celebre monocromo blu di Yves Klein, donato nel 1958 al monastero di Santa Rita da Cascia, eccezionalmente esposto per l’occasione.

“Per Grazia Ricevuta – Visioni contemporanee dell’Ex Voto” al Museo del Tesoro di San Gennaro di Napoli apre al pubblico il 12 aprile. Sarà visitabile fino al 30 settembre negli orari di apertura del museo.