Il Consiglio d’Europa compie 75 anni, via al Corso sui Diritti Umani a Brent

Sono partiti il 2 ottobre i lavori del “Corso nazionale sui Diritti Umani” in occasione del 75th anniversario del Consiglio d’ Europa presso il Comune di Brent di Londra.

Lo scopo dell’ istituzione del Consiglio d’ Europa nel 1949 era quello di evitare che di ripetessero le atrocità della seconda guerra mondiale intervenendo sul rispetto dei diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. La politica di Brent interpreta il sentimento di questa manifestazione e si prefigge come obiettivo la realizzazione di una comunità solidale e virtuosa.

Di rilievo la partecipazione della consigliera Grahl responsabile per l’ infanzia, la gioventù e la scuola che ha sottolineato nel suo intervento quanto sia importante che ” I diritti umani debbano essere vissuti e compresi dai giovani e che le autorita’ locali abbiano il dovere di supportare questi processi”e Rui Gomez, direttore della formazione al dipartimento della gioventu’ del Consiglio d’ Europa. Rui Gomez si è dimostrato entusiasta dell’ iniziativa complimentandosi con Aicem e tutti I partners per l’ambizione e l’importanza del progetto. Ilaria Esposito, coordinatrice del corso di formazione , ha contribuito di seguito all’ esposizione sulle basi istituzionali del Consiglio d’ Europa di Gomez, approfondendo i principi e valori dei diritti umani così come promossi dal Consiglio. Nello specifico ha invitato i giovani a parlare di interconnessione, universalità, inalienabilita’ dei diritti e a porre l’ accento sulla differenza tra bisogno e diritti.

I partecipanti, giovani rappresentanti di associazioni locali e nazionali, sono stati guidati magistralmente dalla trainer Sandra White che ha offerto loro metodo e importanti nozioni al fine di realizzare situazioni di confronto su temi attuali e pregnanti nel campo dei diritti umani e la loro decolonizzazione.