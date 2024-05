Per il Napoli ritiro estivo a Castel di Sangro dal 25 luglio all’8 agosto: amichevole con il Girona

Inizierà il 25 luglio e terminerà l’8 agosto il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro. Ad ufficializzare le date è il sindaco del capoluogo sangrino, Angelo Caruso. Gli azzurri disputeranno tre amichevoli, che saranno svelate nel pomeriggio, di cui una con il Girona, una con una squadra francese e un’altra con una squadra tedesca. “Nonostante la prestazione in campionato, percepisco grande interesse dalle telefonate e dai contatti. C’è grande aspettativa nel mercato. Ciò ci fa pensare che Castel di Sangro avrà comunque i riflettori accesi”, dichiara Caruso all’Ansa. Nel capoluogo sangrino stanno arrivando già le prime prenotazioni negli alberghi. Lo scorso anno, nel comune di Castel di Sangro, sono state registrate circa 140 mila presenze in circa due settimane di ritiro estivo degli ex campioni d’Italia. I numeri parlano di 7500 accessi solo per gli allenamenti, 10 mila tifosi al giorno per strappare un selfie con la coppa dello scudetto, ed un incremento del 30 per cento sul mercato immobiliare del comune abruzzese. Il Napoli, nelle due settimane di ritiro in Alto Sangro, aveva svolto quattro amichevoli e allenamenti a cadenza quotidiana nello stadio Patini.