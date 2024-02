Per insegnamento inglese americano equiparato a quello britannico

Milano, 27 feb. (askanews) – E’ stata ufficialmente riconosciuta l’equipollenza per Lingue e letterature anglo-americane e Letteratura inglese ai fini dell’accesso all’insegnamento per la classe di concorso A-22. Il nuovo decreto del 22 dicembre 2023 dispone la “revisione e aggiornamento della tipologia di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”.

Questo è quanto è emerso dalla Gazzetta Ufficiale n.34 del 10 febbraio 2024, con firmatari il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara e il ministro dell’Università e della Ricerca Bernini.

L’equipollenza permetterà agli studenti lingua e letterature anglo-americane, analogamente agli iscritti di letteratura inglese, di poter accedere ai concorsi per l’insegnamento della lingua inglese.