PER, Irace eletto coordinatore regionale: Pronti per Napoli 2021

Ieri sera è nato il gruppo costituente della rete politica regionale “PER – le Persone e la Comunità”. Composto dai candidati della lista PER alle recenti elezioni regionali in Campania, è coordinato da Giuseppe Irace, ingegnere e funzionario pubblico, suffragato da quasi 4mila preferenze nell’ultima tornata elettorale e tuttora in corsa per un seggio al Consiglio regionale (sono in corso le verifiche nelle sezioni dopo le numerose anomalie denunciate da cittadini, candidati e parti politiche).

“Ripartiamo con entusiasmo verso due obiettivi: partecipare alle amministrative 2021 ovunque possiamo mantenere il nostro profilo specifico e avviare circoli di PER nei Comuni della regione. Possiamo già dire con certezza che saremo presenti alle Comunali di Napoli e di Battipaglia” è il commento di Irace. Del gruppo costituente fanno parte anche i capilista di PER nella provincia di Napoli, Gianluca Guida e Toni Nocchetti, e il suo ispiratore, Nicola Campanile. Il gruppo costituente è stato concorde nel considerare più che positivo il recente risultato elettorale (26.452 voti complessivi, il 2,3% nella città di Napoli e l’1,7 nella provincia di Napoli), risultato che tuttora dà la possibilità alla lista di concorrere per l’ultimo seggio utile in Consiglio regionale.

Insieme al gruppo costituente, prendono il via sin da oggi i circoli PER in diverse città della Regione. Tra le principali: Napoli, Battipaglia, Giugliano, Marano di Napoli, Succivo, Pomigliano, Nola, Scafati, Melito, Torre Annunziata, Torre del Greco, Pompei, Villaricca.