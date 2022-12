Per Jaguar F-Pace electric hybrid 20% di autonomia in più

ROMA (ITALPRESS) – La Jaguar F-PACE si rinnova con dotazioni più ricche, una gamma semplificata, una maggiore autonomia per la P400e plug-in electric hybrid e un migliorato sistema d’infotainment. Anche per il Model Year 2024, la P400e rappresenta la punta di diamante nella gamma dei propulsori elettrificati. Questo modello dispone ora di un pacco batterie agli ioni di litio di maggiori dimensioni, composto da nove moduli anzichè otto, che porta la capacità di accumulo dell’energia a 19,2 kWh. L’autonomia massima in modalità esclusivamente elettrica passa così da 53 ad un massimo 65 km, con un incremento di oltre il 20%. Questo miglioramento riduce anche le emissioni di CO2 e il consumo di carburante, che ora sono rispettivamente di soli 37 g/km e fino a 1,6 litri/100km (ciclo WLTP TEL). La combinazione tra la potenza di 404 CV e la coppia di 640 Nm del propulsore consente alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi. I clienti potranno beneficiare di una gamma di modelli semplificata e più mirata. Le vetture saranno disponibili solamente nella versione R-Dynamic, semplificando di fatto l’offerta per i clienti e fornendo al tempo stesso delle migliori dotazioni. Le versioni R-Dynamic S, SE e HSE sono rispettivamente equipaggiate con cerchi in lega da 19, 20 e 21 pollici, offerti con una finitura diamantata o nera (tutti disponibili con pneumatici autosigillanti opzionali), mentre la 400 SPORT adotta dei cerchi in lega forgiata da 22 pollici Style 1020 Gloss Silver con inserti a contrasto (in base al mercato). I coprimozzi sono ora in colore nero e argento al posto della precedente versione in rosso e argento. All’interno della vettura, il lussuoso e spazioso abitacolo è ora più tecnologico che mai. La variante R-Dynamic S dispone del nuovo Digital Driver Display TFT, che offre una configurazione a due quadranti con la possibilità di scegliere tra media o navigazione sul pannello centrale, mentre il Wireless Device Charging è di serie a partire dalla versione R-Dynamic SE. Tutti i modelli della gamma F-PACE sono dotati del veloce e intuitivo sistema d’infotainment Pivi Pro, che offre una connettività senza soluzione di continuità attraverso l’Apple CarPlay wireless, l’Android Auto wireless, il controllo vocale Alexa e il sistema di navigazione what3words. Il Pivi Pro, insieme agli altri sistemi del veicolo, è sempre aggiornato grazie ai software updates disponibili via etere.

La gamma F-PACE Model Year 2024 prevede le versioni R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE, 400 SPORT e SVR. La F-PACE SVR è il SUV Jaguar più performante di sempre. Equipaggiato esclusivamente con il propulsore Jaguar 5.0 litri V8 benzina sovralimentato da 550 CV, questo modello è in grado di accelerare da o a 100 km/h in 4,0 secondi e di raggiungere una velocità massima di 286 km/h.

Il line-up completo delle motorizzazioni comprende il quattro cilindri benzina PHEV da 404 CV, il quattro cilindri benzina da 250 CV, i quattro cilindri diesel MHEV da 163 CV e 204 CV, il sei cilindri diesel MHEV da 300 CV, il sei cilindri a benzina MHEV da 400 CV e il V8 a benzina da 550 CV. I propulsori con configurazione in linea vengono prodotti nel Regno Unito presso l’Engine Manufacturing Centre di Jaguar Land Rover a Wolverhampton. Tutti i modelli F-PACE sono dotati di una trazione integrale intelligente e di un cambio automatico a otto velocità.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Jaguar-