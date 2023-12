Per Jeep Avenger riconoscimento agli electrifying.com Awards

TORINO (ITALPRESS) – Jeep Avenger – il primo SUV Jeep 100% elettrico e il primo concepito, disegnato e prodotto in Europa per i clienti europei – si è aggiudicato il titolo di “Auto elettrica urbana dell’anno” nell’ambito degli electrifying.com Awards 2024. I veicoli elettrici vincitori sono stati selezionati per i loro eccezionali risultati e innovazioni nel settore della mobilità. Scelta da una giuria composta da alcuni dei più esperti giornalisti di auto elettriche del settore, Jeep Avenger ha superato la concorrenza prevalendo per il suo stile, le sue dimensioni ideali per l’ambiente urbano, oltre che per il suo efficientissimo propulsore elettrico.

Ginny Buckley, fondatore e Ceo di electrifying.com ha sottolineato come “la Jeep Avenger è una boccata d’aria fresca e ci piace il modo in cui Jeep sta approcciando a questa nuova era della mobilità. Lo stile – firmato dal Design Studio Jeep Europe di Torino – è inconfondibilmente Jeep, ma in dimensioni compatte, il che rende Avenger perfettamente a proprio agio in un ambiente urbano. E’ un pacchetto divertente che piacerà agli acquirenti di tutte le età e che ottiene un punteggio elevato per quanto riguarda l’efficienza della batteria, garantendo ai potenziali proprietari la massima tranquillità per quanto riguarda la distanza percorribile”. Con questo riconoscimento, sono oggi quattordici i premi internazionali ottenuti da Jeep Avenger dal suo debutto.

