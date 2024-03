Per l’8 marzo “C’è ancora domani” di Cortellesi in oltre 150 sale

Roma, 6 mar. (askanews) – Venerdì 8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il film di Paola Cortellesi “C’è Ancora Domani” sarà in programmazione in oltre 150 cinema.

Nel film, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico, la protagonista Delia (Paola Cortellesi) è la moglie del capo famiglia Ivano (Valerio Mastrandrea) e madre di tre figli.

Moglie e madre, ruoli che la definiscono e questo le basta. Siamo nella seconda metà degli anni ’40 e questa famiglia qualunque vive in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle.

L’unico sollievo di Delia è l’amica Marisa (Emanuela Fanelli), con cui condivide momenti di leggerezza e qualche intima confidenza.

“C’è ancora domani” è una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution, società del gruppo Sky in collaborazione con Sky e Netflix.