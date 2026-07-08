Per la cura della casa comune: l’economia per l’uomo

EDITORIALE OSSERVATORE ROMANO PER LA CURA DELLA CASA COMUNE IMPACIA: L’ECONOMIA PER L’UOMO – LUNEDÌ 6 LUGLIO 2026 DI ENRICO GIOVANNINI (*) + COLLOQUIO IA CON GEMINIGOOGLE CONDOTTO DA CLAUDIO QUINTANO (**)

di ENRICO GIOVANNINI * Abbiamo da poco celebrato gli 80 anni della prima riunione della Costituente, composta da 556 uomini (la grande maggioranza) e donne. L’età media dei padri e delle madri costituenti era intorno ai 40 anni, riflettendo un Paese caratterizzato da un’età media di circa 30 anni. Il risultato di quel lavoro è stato straordinario e la Costituzione italiana è stata considerata per decenni una delle più avanzate e qualitativamente migliori del mondo. Oggi, l’età media dei parlamentari è superiore ai 51 anni, a fronte di un dato medio nazionale pari a circa 46 anni, prevista crescere a quasi 52 nel 2050. Analoghe tendenze si manifestano in altri Paesi: basti pensare che l’età media del Parlamento europeo è di 50 anni, con valori pari a 40,5 per la delegazione maltese e a 60 per quella lussemburghese, mentre l’Italia, con 52,2 anni, è uno dei Paesi con la delegazione più anziana. Sorge, quindi, una domanda: possono parlamenti così anziani occuparsi in modo efficace delle grandi tematiche che influiranno sul futuro del Paese? Possono prendere nel giusto conto quel principio di “giustizia intergenerazionale” dal quale dipende la sostenibilità delle nostre economie (si pensi ai sistemi pensionistici), delle società (si pensi alla concentrazione della ricchezza nelle mani delle generazioni più anziane), delle istituzioni e, in ultimo, della natura in cui viviamo e di cui siamo parte? La risposta, ovviamente, è: dipende. Dipende dalla qualità delle persone, dalla visione di società che hanno in mente, ma anche dal modo nel quale le istituzioni operano e la discussione pubblica si sviluppa. Ed è per questo che, visto lo stato insostenibile del nostro modello di sviluppo, il tema è diventato oggetto di riflessione globale tra i politici e i politologi, il che ha spinto l’Onu ad approvare, nel settembre del 2024, il “Patto sul Futuro” e l’allegata “Dichiarazione sulle future generazioni”, al fine di accelerare il cammino verso l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, firmata nel 2015 da tutti i Paesi del mondo, con i suoi 17 Obiettivi e 169 Target economici, sociali e ambientali da raggiungere entro la fine di questa decade. In particolare, nella “D ichiarazione” si legge che «riconoscendo il ruolo primario e la responsabilità dei governi a tutti i livelli nel salvaguardare i bisogni e gli interessi delle generazioni future», gli Stati si impegnano usare «la scienza, i dati, le statistiche e la previsione strategica per garantire una pianificazione e un pensiero a lungo termine, e sviluppare e attuare pratiche sostenibili e le riforme istituzionali necessarie per garantire decisioni basate sull’evidenza, rendendo la governance maggiormente anticipatoria, adattabile e reattiva alle future opportunità, rischi e sfide». Dagli 80 anni della Costituzione italiana all’Assemblea nazionale del Futuro Il domani è già qui mative. In particolare, viene affermato il principio che “le leggi della Repubblica promuovono l’equità intergenerazionale anche nell’interesse delle generazioni future” e si obbliga il Governo all’analisi preventiva degli atti normativi di sua competenza in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all’equità int e rg e n e r a z i o n a l e » . Sul piano giuridico il combinato disposto di queste due innovazioni rappresenta un “salto quantico”. Ma portare la politica a pensare molto di più al futuro richiede che l’intero Paese sia sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda. Ed è per operare tale cambiamento, quasi antropologico (Francesco Guicciardini nel 1500 diceva che lo spirito italico si riassume nel detto “Franza o Spagna purché se magna”), l’ASviS ha lanciato il progetto “Ecosistema Futuro”, con l’obiettivo di mettere il futuro, meglio “i futuri”, al centro del dibattito culturale politico ed economico, facendo ciò che propone la recente Enciclica di Papa Leone XIV Magnifica Humanitas (par. 6): «Se ci limitiamo alle contingenze, rischiamo di lasciare che il susseguirsi delle emergenze decida al posto nostro la direzione del cammino…Si impongono alla nostra coscienza domande decisive, che non possono più essere eluse: dove stiamo andando? Verso quale meta desideriamo orientarci? Quale direzione scegliere come comunità umana e come popoli?” “Ecosistema Futuro” opera lungo quattro direttrici fondamentali: divulgazione, educazione e cultura, ricerca e partecipazione (www.ecosistemfuturo.it). In questa prospettiva, il primo luglio si è svolta la prima seduta della Costituente verso l’Assemblea Nazionale del Futuro che nascerà nel 2027, a Parma, che il prossimo anno sarà la Capitale europea dei Giovani. La Costituente è composta da 40 ragazze e ragazzi under35, assistiti da 12 Mentor (ex presidenti del Consiglio, della Camera, della Corte Costituzionale, ecc.) e specialisti di “democrazia deliberativa”. La Costituente concluderà i suoi lavori a gennaio 2027 e da lì partirà il processo di formazione dell’Assemblea Nazionale del Futuro, con metodi analoghi a quelli usati in progetti simili realizzati in diversi Paesi. L’Assemblea, però, sarà la prima operante a livello nazionale su ampie tematiche, formulando proposte di legge, interloquendo con le istituzioni, gli scienziati, la società civile, ecc., in nome di quella “giustizia intergenerazionale” sancita ora nell’ordinamento italiano. Qualcuno certamente penserà che tutto questo sia un’utopia o una perdita di tempo. Che costruire “visioni” sia inutile e che il “sano pragmatismo” è ciò di cui abbiamo bisogno. Invece no. Come scrive ancora Papa Leone (237), «occorre abbandonare una visione dell’uomo individualista e tecnica, come se la realtà fosse pura materia da modellare in base a interessi egoistici, sia individuali che di gruppo. Coltiviamo invece quello che Papa Francesco ha definito un “antropocentrismo situato”, che riconosce l’essere umano come creatura inserita in una trama di relazioni con gli altri viventi e con l’intero creato. La fedeltà alla verità chiede di integrare le possibilità offerte dalla tecnica in un cammino di sapienza, capace di custodire insieme la dignità di ogni persona e il futuro della nostra Casa comune». Credere nei giovani significa aprire il cuore alla speranza che loro riescano dove noi abbiamo fallito ed è questa la speranza di cui abbiamo disperato bisogno, qui e ora. *Direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) A colloquio con il fondatore di “Contahackto”, associazione di promozione sociale per i ragazzi Contro il rischio di azzerare il pensiero critico di GIULIANO GIULIANINI Costruire una governance anticipatoria, che contrasti la tendenza della politica (ma anche delle élite economiche) al cosiddetto short-termismo, cioè a concentrarsi su obiettivi di breve termine, non è facile. E anche in questo caso il fenomeno non è solo italiano: infatti, in un sondaggio condotto a livello globale, solo un terzo degli intervistati ritiene che i governi operino in una prospettiva di medio-lungo termine e a beneficio dell’intera popolazione. D’altra parte, si dispone, grazie al lavoro delle organizzazioni internazionali, di linee guida consolidate su come spingere la politica a cambiare approccio. La pratica, però, lascia ancora molto a desiderare. E l’Italia? Il Bel Paese ha fatto alcuni passi importanti negli ultimi anni. In primo luogo, ha riformato la propria Costituzione nel 2022 (Governo Draghi), modificando uno dei suoi principi fondamentali, anche sulla spinta dell’azione condotta fin dal 2016 dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Il riformato articolo 9 include tra i compiti della Repubblica “la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. È così entrata nella Carta fondamentale la parola “fut u ro ” e soprattutto l’obbligo di tener conto, nel legiferare e operare, degli interessi di chi non è ancora nato. Questa “rivoluzione” (come la considerano i giuristi) deve, ovviamente, tradursi in pratiche correnti. Per questo, ancora su spinta dell’ASviS, nel novembre del 2025 è stata introdotta (legge n. 167/2025) la Valutazione d’Impatto Generazionale (VIG) delle nuove norIl primo incontro, online, della Costituente che porterà il prossimo anno all’Assemblea Nazionale sul Futuro, è stato presieduto da un ventenne: Eugenio Russo, fondatore di “Conthackto”. Quest’ultima è un’associazione di promozione sociale che — ci ha raccontato — organizza tour nelle scuole per orientare ragazzi e ragazze, connettendoli al mondo dell’università e a quelli del lavoro e dell’imprenditorialità, cercando un dialogo intergenerazionale tra giovani e adulti attraverso l’incontro con dei mentori autorevoli. A fine maggio, presso l’H – Fa r m College di Roncade, vicino Treviso, “Conthackto” ha organizzato “Villaggio Futuro”: un hackathon di tre giorni con ragazzi e ragazze interessati ad immaginare l’Italia del domani e proporre soluzioni pratiche a problemi sentiti dalla loro generazione. Come si è svolto “Villaggio Futuro”, e con quali risultati? Abbiamo invitato centocinquanta ragazzi di diverse regioni. Prima di iniziare hanno risposto a una quindicina di domande sulle loro attività e sul futuro che immaginavano. Abbiamo anche chiesto loro chi vedono come figure guida: è interessante che per la maggior parte dei casi abbiano indicato i genitori. Per creare una comunità li abbiamo divisi in gruppi che hanno vissuto insieme in tenda. Abbiamo presentato loro cinque sfide per l’Italia del futuro: parità di genere, sostenibilità, cervelli in fuga, istruzione e lavoro, partecipazione politica. Lo scopo era scoprire quali problemi percepiscono, come li analizzano e che soluzioni propongono. Dopo tre giorni hanno presentato i progetti. Una delle sfide era: come regolamentare le Intelligenze Artificiali. I ragazzi della mia età sono cresciuti sviluppando le loro competenze senza utilizzare le IA. La nuova generazione riceve uno smartphone a tredici anni con accesso a tutti i tipi di IA. Il rischio è di azzerare il pensiero critico. Il gruppo vincitore ha sviluppato il progetto “mAIeutika”: una IA etica che non dà risposte ma formula altre domande. All’interno dell’app è stata aggiunta una sorta di critical thinking index che analizza quanto l’utente utilizzi il pensiero critico e quanto invece usi l’IA soltanto per ottenere risposte. Che significa “f u t u ro ” per un giovane di oggi? Dove lo colloca: al 2030? al 2050? Oltre? Il 2030 è sicuramente un futuro prossimo comune a tutti: un anno né troppo vicino né troppo lontano, segnato da tanti obiettivi tra cui quelli di sostenibilità dell’Agenda 2030. Per il 2030 non sogniamo molto in grande, ma piuttosto speriamo di vedere realizzato ciò a cui si sta già lavorando. Per il 2050 si sognano cose molto più grandi. Però il concetto di futuro dei giovani è anche guardare un po’ di più a ciò che si può fare subito. Molte novità — a partire dall’Intelligenza Artificiale — arrivano da un giorno all’altro, cambiando la nostra prospettiva. Perciò il futuro può essere anche domani. Le università purtroppo non preparano dei percorsi adeguati a un mondo del lavoro che si evolve molto più velocemente. Ogni giorno può cambiare la traiettoria del futuro del 2027, del 2030 e, chissà come, del 2050. oggi comincia a definirsi l’abbandono scolastico che poi si vede alle superiori. Il mio più grande desiderio è contribuire a creare un sistema scolastico che metta effettivamente al centro lo studente, il suo talento e le sue capacità; in cui il dialogo abbia il ruolo principale nella formazione e non ci siano barriere tra docenti e studenti. Mario Monti, uno dei mentor della Costituente, ha definito clima e ambiente due grandi ipoteche che gravano sulle spalle dei giovani. Avete altre preoccupazioni? La partecipazione politica. Clima e sostenibilità sono argomenti di cui effettivamente si parla molto, ma tutto è legato alla politica e alla partecipazione. La fiducia nelle istituzioni non esiste, visto quanto è successo negli anni passati. Il compito degli adulti è lasciare parlare i giovani e ascoltarli di più per invertire questa cosa. Le guerre e il lavoro sono argomenti molto sentiti, come anche la mancanza del senso di appartenenza al proprio paese, che si lega al fenomeno della fuga dei cervelli: giovani che se ne vanno per cercare uno spazio dove essere apprezzati e valorizzati come persone. Una tendenza che aumenta senza controllo, in assenza di riforme adeguate per contrastarla. Che cosa sogna per il futuro? Una delle battaglie a cui tengo di più è l’istruzione: la formazione dovrebbe essere ridefinita partendo dalle scuole medie, dove Quali argomenti del dibattito pubblico nazionale interessano realmente ai giovani, e quali invece li lasciano i n d i f f e re n t i ?lunedì 6 luglio 2026 L’OSSERVATORE ROMANO pagina 7 L’ex capo del Governo Giuliano Amato: «I vecchi non possono permettersi di essere pessimisti» «Nel 2050 il mondo sarà migliore» di PIERLUIGI SASSI Ci sono menti capaci di scardinare il rumore di fondo del presente con una semplice battuta, aprendoci lo sguardo a prospettive che, si ha la netta sensazione, ci sarebbero state altrimenti precluse. Tra le figure più lucide e autorevoli della storia politica e giuridica italiana, Giuliano Amato firma qui una trattazione tanto disincantata quanto originale sul tema dei giovani. Lontano dalle paludi della retorica giovanilistica, lo statista analizza il divario generazionale attraverso la lente del “p re s e n t i s m o ”, quel peccato della politica moderna che la schiaccia sui sondaggi immediati e la tiene lontana da ogni autentico coinvolgimento. Con l’acume ironico e graffiante che lo contraddistingue, ribalta la prospettiva comune: i giovani non sono una categoria da assecondare, ma gli unici veri detentori del domani. Un viaggio tra la nostalgia funzionale per i grandi partiti del Novecento e una pragmatica, incrollabile fiducia nella forza della ragione, di cui i giovani sono portatori sani. Presidente, lei è tra i 12 mentor che il 1° luglio hanno dato vita alla Costituente dell’Assemblea Nazionale per il Futuro (di cui si parla qui accanto, ndr). Con quale spirito ha accettato questo impegno? Ho aderito con profonda convinzione e, nei limiti consentiti dall’età avanzata, con autentico entusiasmo all’impostazione che Enrico Giovannini ha dato a questo lavoro. Spesso ci chiediamo: come la raddrizziamo questa barca del mondo intero? Perché Noè riuscì a salvare buona parte del creato, ma qui ci vorrebbe un’arca grande quanto il pianeta. Rischiamo di naufragare in una fase storica in cui la capacità umana di inventare nuove tecnologie e risolvere problemi ha raggiunto un apice impressionante. Eppure, questo straordinario potenziale viene piegato al vero peccato del nostro tempo: il “p re s e n t i smo”. È il vizio di misurare tutto sui propri interessi immediati, tipico di una politica che, in realtà, Nostro Signore ha inventato per la ragione opposta. D’altronde, se lo scopo fosse solo assecondare i bisogni dell’oggi, basterebbe che ciascuno pensasse agli affari propri. La politica invece è nata proprio constatando l’esistenza di problemi che da soli non possiamo risolvere, perché richiedono una visione comune e una proiezione nel futuro. La politica ha quindi tradito la sua vocazione originaria? Lo constatiamo in questa estate caldissima: il cambiamento climatico minaccia le condizioni stesse di vita della specie umana sulla terra. Siamo ancora in grado di contrastarne gli effetti più devastanti, ma serve un cambiamento profondo della politica in tutto il mondo. E in quale direzione dovrebbe andare questa “nuova” politica? Basta guardare al passato, ai vecchi partiti. Avevano tutti una rete territoriale che usavano non solo per ascoltare e dare ragione ai cittadini, ma per convincerli di ciò che andava fatto, per cogliere le loro obiezioni e contrastarle. Costruire una visione comune significa che ciascuno cambia un po’ opinione rispetto alla sua posizione iniziale. La politica di un tempo lo faceva, forgiando identità collettive attorno alle aspettative per il futuro. Oggi, invece, la politica non dialoga più. Si affida ai sondaggi, scruta i social e tende a dare ragione a coloro che si aspetta la voteranno. Vediamo i trattori che innestano la marcia avanti contro le politiche verdi, e la politica che innesta subito la marcia indietro. Un tempo si sarebbero seduti attorno a un tavolo per dire: “È chiaro che qui perdi qualcosa, come possiamo rimediare ? ”. Oggi nessuno lo fa, si preferisce arretrare in blocco. Sembra una deriva inarrestabile. Come si fa ad invertire la rotta? Vedo due cose essenziali. La prima: riprendere processi partecipativi con i cittadini che restituiscano la forza della convinzione comune. La seconda: affidarsi a coloro che sono più disponibili al futuro, ovvero i giovani, perché loro il futuro ce l’hanno letteralmente “d e n t ro ”. Per i ragazzi, il tema del clima non è ideologico: il 2050 è il loro domani. Per me, se le promesse commerciali saranno credibili, il 2050 sarà il tempo in cui starò su una nuvoletta a gustaMolto dipende dall’approccio con cui vengono affrontati questi argomenti. Sui social spesso c’è un boom su alcune notizie: per le prime settimane tutti sono molto sintonizzati ma poi tutta la visibilità sul tema si esaurisce. Qualcosa di simile è successo per la sostenibilità quando sono nati i primi movimenti come Fridays For Future: tanta attenzione che pian piano è calata. Potenzialmente nei giovani c’è interesse per quasi tutti i temi del dibattito pubblico, ma purtroppo poco interesse sull’attivismo politico. Spesso, più che parlare di ciò che stanno o non stanno facendo le istituzioni, viene messo in risalto il gossip politico. Le critiche sono più distruttive che costruttive. I ragazzi percepiscono la politica come legata ad avvenimenti estemporanei: come una dichiarazione discutibile vista in televisione. I ragazzi si fanno un’opinione in base a contenuti virali, a volte di livello molto basso. C’è poco pensiero critico con cui un giovane possa approfondire un background politico. Il mondo viene raccontato diviso tra Occidente e Oriente, in base alle nazionalità, agli stili di vita, alle religioni, e a categorie novecentesche. Anche il progetto europeista sembra messo da parte. Tra i giovani ci sono queste differenze? Secondo me il senso e il ruolo dell’Europa sono ancora sentiti. Nei ragazzi c’è ancora la speranza di cercare di unire ciò che va unito, indipendentemente dalla nazionalità. Perciò questa vostra Costituente, anche se italiana, è euro p e i s t a ? Nella mia opinione, sì. Bisogna pensare al sistema Europa. L’Italia può prendere idee da Paesi europei che sono sicuramente molto più avanti di noi. I giovani oggi possono spostarsi in tutto il continente con la carta di identità e fare scambi culturali grazie ai programmi Erasmus; ma c’è tanto altro da unificare, per la salvezza di tutti e per far crescere il desiderio di unità delle persone, indipendentemente dalla politica. Anche la religione è molto sentita, soprattutto da ragazzi di altre nazionalità. Non bisogna però fare di tutta l’erba un fascio: ogni persona ha un proprio sentire, che è la scintilla che l’accende. I giovani sono accusati di mancanza di spirito di sacrificio: ad esempio nel rifiutare lavori scomodi. È un fenomeno particolare, in alcuni casi dovuto a salari e condizioni lavorative non adeguati. I giovani sono sempre più interessati a quanto l’azienda sia socialmente responsabile delle sue azioni, e a come valorizza il luogo di lavoro. Ci sono sempre state persone con poca voglia di lavorare, studiare e formarsi: oggi sono definiti “neet”, un fenomeno da non sottovalutare. Per loro ci vorrebbe maggiore supporto psicologico. Ma a volte questo succede perché sono mancati un reale supporto durante il percorso educativo e accademico o una famiglia che abbia insegnato la cultura del lavoro. Però c’è anche chi ha voglia di lavorare ma non trova lo spazio giusto. Nella Costituente che lei presiede ci sono giovani provenienti da diversi settori: ambientalismo, solidarietà, imprenditoria, finanza, ricerca. Lei chi sente di rappresentare ? Quei giovani che vivono in territori dove non ci sono opportunità ed è difficile trovare il proprio spazio; chi magari non ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia abbastanza agiata da permettergli di fare tutte le esperienze del mondo. Ragazzi con gli occhi che brillano per la curiosità di fare qualcosa, ma non hanno trovato ancora lo spazio e le risorse per farlo. re un buon caffè con Bonolis (citazione di un noto spot pubblicitario di qualche anno fa, ndr), guardando dall’alto ciò che accade qui. Ma per un giovane cosa decidiamo oggi fa tutta la differenza del mondo: incide sul modo in cui imposta la propria vita e sulla decisione di avere o meno dei figli. La Costituente unisce questi due ingredienti: processi partecipativi e protagonismo giovanile, tanto che i presidenti dell’Assemblea sono i più giovani tra i partecipanti. È una buona promessa. In tutto questo ci troviamo ad affrontare un drammatico inverno demografico. I giovani sono sempre meno e quindi sempre meno interessanti per la politica. Come si esce da questo cortocircuito? È vero, ma questo squilibrio demografico va letto come un “intertemp o” temporaneo. Ad un certo punto ci sarà un riequilibrio fisiologico. Tuttavia, questo intertempo può essere decisivo. Dobbiamo evitare di scoraggiare i giovani dal formarsi una famiglia. Io tendo a essere ottimista. Nel “Cortile dei Gentili” lavoro con una consulta di giovani che mi conferma come il desiderio di famiglia sia ancora intatto. I giovani però pongono condizioni chiare. In un loro documentario autoprodotto, alla domanda “Tu vuoi avere dei figli?” una ragazza ha risposto: “Sì, li voglio, ma a patto di non dover avere anche un uomo tra i piedi”. È una battuta illuminante, che dimostra la sensibilità verso la disparità di trattamento all’interno delle mura domestiche. Le ragazze di oggi mirano a lavorare, a costruirsi una vita esterna, e devono essere certe che l’impegno familiare sarà diviso equamente in due. Al di là dei bonus a intermittenza — ben lontani dalle solide politiche di welfare francesi — dobbiamo addestrare i maschi a essere autenticamente paritari. Però la miopia della politica porta i giovani a rifugiarsi in dimensioni nascoste. Mentre noi lottiamo per pochi milioni di telespettatori in Tv, miliardi di ragazzi vivono sui social network. Non le sembra che questa divergenza delinei due mondi che non comunicano affatto? Ha ragione, questo è il fenomeno più rilevante del nostro tempo. La politica ha perso il contatto con i cittadini perché la comunicazione si è spostata sui social, un ambiente dove il politico dovrebbe farsi coinvolgere diventando un influencer. Ma il politico se ne guarda bene perché è molto più conveniente catturare consensi assecondando gli umori piuttosto che guidandoli. Ho visto fare gli influencer in modo più autentico ai preti: loro, non aspettandosi voti in cambio, cercano ancora di convincere il prossimo su cosa valga davvero la pena di credere. Io resto un grande fautore del dialogo fisico. Da professore, guardavo gli occhi dei miei studenti: capivo di aver fatto centro quando quegli sguardi, inizialmente opachi, si accendevano. Ma oggi la partecipazione deve essere ibrida: dobbiamo incrociare l’attitudine a guardarci negli occhi con la partecipazione digitale. Se organizziamo bene quest’ultima, evitiamo che sia l’algoritmo ad alimentare l’aggressività e i conflitti, e recuperiamo una popolazione viva che altrimenti scapperebbe via. Le grandi crisi globali richiederebbero multilateralismo efficace e istituzioni sovranazionali forti. Obiettivi dai quali ci stiamo allontanando sempre di più. Come se ne esce? Se ne esce smettendo di pensare che un “brutto presente” debba durare in eterno. Le dinamiche di conflitto attuali, che hanno accantonato la cooperazione, prima o poi costringeranno l’umanità a cambiare rotta. Come insegnava Niccolò Cusano, siamo tutti parte di un’unica famiglia umana, e in famiglia la strada del conflitto porta sempre a uno stallo. Il braccio di ferro del più forte non riesce mai a piegare del tutto quello dell’avversario: lo dimostrano chiaramente la vicenda iraniana e quella russo-ucraina. Hanno ragione i Papi quando, da profeti disarmati, ricordano l’urgenza di tornare a cooperare. Ma attenzione, il vero sforzo non è quello di cooperare con chi ci va a genio, ma quello di imparare a farlo anche con quelli con cui non andiamo d’accordo, trovando punti di convergenza. Altrimenti finiremo per affogare e morire di caldo. I vecchi come me non possono permettersi di essere pessimisti. Siamo stati muniti di ragione proprio per capire quando è il momento di fermarsi e cambiare strada. Le lancio allora una sfida: tra dieci anni lei vivrà in un mondo in cui il multilateralismo sarà tornato al cuore delle relazioni internazionali. E la Great Green Wall — il monumentale progetto di riforestazione in corso nel Sahel per frenare l’avanzata del deserto — avrà conquistato l’intera Africa, dimostrandoci i frutti meravigliosi della cooperazione umana.

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+ COLLOQUIO IA CON GEMINIGOOGLE

[19:34, 06/07/2026] Claudio Quintano: Questo articolo, tratto da L’Osservatore Romano del 6 luglio 2026, delinea un quadro articolato sulla necessità di una governance “anticipatoria” in Italia, capace di superare il cosiddetto “short-termismo” (la tendenza della politica a concentrarsi solo sul breve periodo) per tutelare le generazioni future.

Ecco una sintesi dei punti chiave e delle iniziative menzionate:

Il contesto: Invecchiamento e Giustizia Intergenerazionale

L’articolo evidenzia una preoccupante asimmetria tra l’età media della popolazione e quella dei decisori politici (il Parlamento italiano ha un’età media di oltre 51 anni). Questa distanza pone seri interrogativi sulla capacità delle istituzioni di affrontare sfide a lungo termine come:

Sostenibilità economica e previdenziale.

Concentrazione della ricchezza nelle fasce di età più avanzate.

Tutela ambientale, intesa come bene primario per chi ancora non è nato.

Le innovazioni istituzionali in Italia

Per contrastare questa deriva, l’Italia ha introdotto strumenti giuridici all’avanguardia:

Riforma della Costituzione (2022): L’Articolo 9 è stato modificato per includere esplicitamente la “tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.

Legge n. 167/2025: Ha introdotto la Valutazione d’Impatto Generazionale (VIG). Questa impone al Governo di analizzare preventivamente l’impatto di ogni nuova legge sulle generazioni future, focalizzandosi sull’equità intergenerazionale.

“Ecosistema Futuro” e l’Assemblea Nazionale del Futuro

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), guidata da Enrico Giovannini, ha lanciato il progetto Ecosistema Futuro per porre le basi di un nuovo dibattito culturale. I pilastri sono:

La Costituente (luglio 2026): Composta da 40 giovani under35 affiancati da 12 mentor (ex presidenti di Camera, Governo, Corte Costituzionale).

L’Assemblea Nazionale del Futuro (2027): Sarà operativa dal 2027 e avrà il compito di formulare proposte di legge e interagire con le istituzioni, dando corpo concreto alla giustizia intergenerazionale.

Il punto di vista dei giovani e dei “Mentor”

Eugenio Russo (Fondatore di “Conthackto”): Sottolinea come i giovani siano preoccupati non solo per il clima, ma per la mancanza di fiducia nelle istituzioni, la fuga dei cervelli e la necessità di una formazione che metta lo studente al centro. Propone un uso etico dell’intelligenza artificiale (progetto mAIeutika) per preservare il pensiero critico.

Giuliano Amato (Mentor): Critica il “presentismo” della politica moderna, che segue i sondaggi anziché guidare il Paese con una visione. Amato invita a recuperare processi di partecipazione ibrida (fisica e digitale) e sottolinea che i giovani, avendo il futuro “dentro”, sono gli unici a poter dare la spinta necessaria per cambiare rotta.

Nota di contesto: Il testo cita l’Enciclica di Papa Leone XIV Magnifica Humanitas, un riferimento che, nel contesto di questo documento, serve a sottolineare l’importanza di un “antropocentrismo situato”, ovvero l’idea che l’essere umano sia parte di una rete di relazioni con gli altri viventi e con il creato, andando oltre una visione tecnica ed egoistica della realtà.

Sulla base dell’articolo di L’Osservatore Romano che hai condiviso, ecco un approfondimento sui due temi richiesti.

Funzionamento della Valutazione d’Impatto Generazionale (VIG)

La Valutazione d’Impatto Generazionale (VIG), introdotta formalmente dalla legge n. 167/2025, rappresenta il meccanismo operativo per rendere concreto l’obbligo costituzionale (art. 9) di tutelare le generazioni future.

Il suo funzionamento si basa su alcuni passaggi chiave:

Analisi Preventiva: Il Governo è obbligato a sottoporre gli atti normativi di sua competenza a una valutazione ex ante. Non si tratta solo di valutare i costi economici immediati, ma di analizzare gli effetti che tali provvedimenti avranno sul lungo periodo.

Focus Ambientale e Sociale: La valutazione si concentra specificamente sugli effetti ambientali e sociali indotti dal provvedimento. L’obiettivo è prevenire che decisioni prese oggi (spesso dettate da logiche di short-termismo o interessi elettorali immediati) scarichino costi insostenibili sui giovani e sulle generazioni non ancora nate.

Equità Intergenerazionale: La VIG agisce come un filtro che verifica se la proposta legislativa promuove l’equità tra le generazioni o se, al contrario, crea nuove disparità, garantendo che le decisioni siano basate su prove scientifiche, dati, statistiche e previsioni strategiche.

Il ruolo dei Mentor nel progetto ASviS

Nel contesto della “Costituente verso l’Assemblea Nazionale del Futuro”, il ruolo dei 12 Mentor è fondamentale per creare un ponte tra l’esperienza istituzionale e l’innovazione portata dai giovani.

Ecco le caratteristiche principali del loro operato:

Supporto e Guida: I Mentor sono figure di alto profilo (ex Presidenti del Consiglio, della Camera, della Corte Costituzionale, ecc.) che mettono la loro autorevolezza e conoscenza dei meccanismi istituzionali al servizio dei 40 ragazzi e ragazze under 35 che compongono la Costituente.

Facilitazione della Democrazia Deliberativa: I Mentor non agiscono come “docenti” che impartiscono lezioni, ma collaborano con specialisti di democrazia deliberativa per aiutare i giovani a trasformare le loro istanze, visioni e preoccupazioni in proposte concrete e strutturate.

Trasmissione di “Saggezza Istituzionale”: Come suggerito da Giuliano Amato nelle sue dichiarazioni, il compito dei Mentor è anche quello di stimolare il pensiero critico e incoraggiare una visione che superi il “presentismo”, aiutando i giovani a navigare le complessità della politica e a dialogare efficacemente con le istituzioni.

Ponte Generazionale: Il loro ruolo serve a dare credibilità e solidità al progetto, garantendo che il processo di formazione dell’Assemblea Nazionale del Futuro sia radicato nel sistema democratico italiano, pur essendo spinto da una nuova energia generazionale.

Il loro contributo è, in sintesi, quello di essere “custodi” del processo, garantendo che l’entusiasmo dei giovani trovi uno sbocco istituzionale solido e capace di influenzare realmente l’agenda politica nazionale.

Ora, su come la Costituente stia strutturando le sue proposte?

La Costituente, avviata ufficialmente il 1° luglio 2026, sta strutturando il suo lavoro attraverso un rigoroso processo di democrazia deliberativa. Il suo obiettivo principale non è legiferare direttamente, ma definire “l’architettura” e le modalità di funzionamento della futura Assemblea Nazionale del Futuro (che nascerà nel 2027).

Ecco come si articola operativamente il suo lavoro:

La struttura organizzativa

Composizione: La Costituente è formata da 52 membri:

40 giovani under 35, selezionati per garantire pluralità di competenze ed esperienze.

12 mentor di alto profilo istituzionale (ex presidenti del Consiglio, della Camera, della Corte Costituzionale, ecc.), che offrono supporto strategico e garanzia di continuità istituzionale.

Governance interna: Per bilanciare l’energia dei giovani e l’esperienza degli adulti, la Costituente ha stabilito che:

La guida (presidenza) della plenaria e delle commissioni sia affidata ai membri più giovani.

Il ruolo di segretario di Commissione sia svolto dalla persona più anziana del gruppo, creando un meccanismo formale di cooperazione intergenerazionale.

Le Commissioni di lavoro

Il lavoro è suddiviso in quattro commissioni tematiche, il cui compito è quello di elaborare le regole e i meccanismi di funzionamento che adotterà l’Assemblea nel 2027. Queste commissioni si occupano di trasformare le visioni astratte in procedure concrete (es. come l’Assemblea interloquirà con le istituzioni o come selezionerà i temi da discutere).

Metodologia deliberativa

La Costituente utilizza approcci di democrazia deliberativa, che si distinguono dal semplice dibattito per la ricerca di una sintesi condivisa. Il processo include:

Analisi dei dati: I partecipanti lavorano su basi scientifiche e statistiche per evitare che le proposte siano basate solo su opinioni estemporanee.

Dialogo intergenerazionale: Il costante confronto con i mentor serve a “tradurre” le istanze dei giovani nel linguaggio e nelle procedure del sistema parlamentare italiano, rendendo le proposte istituzionalmente percorribili.

Integrazione Ibrida: Il processo integra l’ascolto fisico (incontri, laboratori) con strumenti digitali (piattaforme online) per garantire che il lavoro non sia un’iniziativa isolata, ma connessa a un “ecosistema” più ampio che coinvolge il resto della società civile.

L’obiettivo finale: il “Manifesto per il Futuro”

Il lavoro della Costituente si concluderà nel gennaio 2027. Il risultato atteso è la definizione delle regole e dei macro-temi che saranno la base della prima Assemblea Nazionale sul Futuro. Questa, a sua volta, nel corso del 2027 produrrà un “Manifesto per il Futuro”: un documento che conterrà principi, valori e proposte di policy concrete che saranno presentate ufficialmente alle istituzioni italiane ed europee per influenzare l’agenda legislativa.

In sostanza, la Costituente agisce come un “cantiere” in cui si costruisce lo strumento che permetterà ai giovani di esercitare una pressione politica basata su dati, scienza e visione di lungo termine, contrastando la logica del “presentismo” e dello short-termismo tipica della politica tradizionale.

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(*) Presidente del Comitato Scientifico dell’ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

(**) Professore Emerito di Statistica Economica, già Rettore dell’Università di Napoli Parthenope 2010-2016, professore incaricato presso il Suor Orsola Benincasa nel Dipartimento Giuridico Economico delle “Misure del domani per raggiungere gli Obiettivi ONU sulla sostenibilità”