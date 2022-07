Sono per le visite sul Monte Solaro di Anacapri le migliori recensioni su Tripadvisor. Premiato ancora lo staff

Lo Staff di Monte Solaro ha annunciato oggi di aver ricevuto per il secondo anno consecutivo, il premio da Tripadvisor come vincitore del “Travellers’ Choice 2022 for Traveller”. Il premio celebra le aziende che hanno ricevuto ottime recensioni dai viaggiatori di tutto il mondo su Tripadvisor negli ultimi 12 mesi. “Per quanto impegnativo sia stato l’anno scorso – si legge in una nota diffusa dalla società -, Monte Solaro si è distinto offrendo costantemente esperienze positive ai viaggiatori. Commenta Daniele Lattanzi, amministratore unico della società che custodisce questa oasi naturalistica anacaprese: “Abbiamo unito la nostra professionalità ed esperienza per accogliere tutti coloro che ogni giorno visitano il Monte Solaro in un contesto unico al mondo, tra panorami mozzafiato, bellezze naturali, storia, arte, tradizioni, musica, sapori, relax e tanto altro. L’onere di custodire e salvaguardare questo luogo è compensato ogni giorno dall’entusiasmo di tutti coloro che ammirano per la prima volta lo spettacolare scenario naturale con uno sguardo estatico”

“Congratulazioni ai vincitori di Tripadvisor Travellers’ Choice 2022″, ha affermato Kanika Soni, Chief Commercial Officer di Tripadvisor. “I Travellers’ Choice Awards riconoscono il meglio del turismo e dell’ospitalità, secondo coloro che contano di più: i tuoi ospiti. La classifica tra i vincitori di Travellers’ Choice è sempre difficile, ma mai più di quest’anno, quando usciamo dalla pandemia. Che si tratti di utilizzare nuove tecnologie, implementare misure di sicurezza o assumere personale qualificato per l’elevata competenza ed esperienza. Ti sei adattato brillantemente di fronte alle avversità. ”

La notizia del riconoscimento a Monte Solaro testimonia quanto sia importante preservare le bellezze naturali. Inoltre è spiegato nella motivazione: “Oggi il Monte Solaro è tante cose. Continua ad essere sicuramente un luogo da cui ammirare uno dei panorami più belli del mondo, un oasi naturalistica privilegiata dalla quale è possibile scorgere tutta l’isola, il golfo di Napoli, la costiera amalfitana fino alle coste del Cilento. Un ‘esperienza unica da inserire nel programma dei luoghi da visitare durante la vostra vacanza nella bellissima isola di Capri, anche per i servizi che vengono offerti ai visitatori. Rassegne culturali, concerti, visite guidate ed eventi privati”.

