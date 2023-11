Per mano dell’uomo (ri)chiamato a raddrizzare la situazione, da ieri la probabilità di limitare il riscaldamento globale è considerata bassissima

La comunicazione economica, de il Sole 24 Ore, con il giornalista Gianluca Di Donfrancesco, ieri si è interessato di uno studio importante della direzione Generale dell’ONU con l’articolo dal titolo “Clima, il mondo è fuori rotta: temperature globali in aumento di quasi 3 gradi a fine secolo” Il giornalista sottolinea che a pochi giorni dall’inizio della Cop28 di Dubai, Cfr. Dal 30 novembre al 12 dicembre all’Expo di Dubay la Cop 28, Conferenza Onu sui cambiamenti climatici 25 Giugno 2023 una nuova denuncia: promesse e impegni non bastano a fermare il global warming – (COP) è l’acronimo di Conference of Parties, la riunione annuale dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).

Completamente fuori rotta, afferma: nonostante le promesse degli ultimi anni, gli impegni annunciati finora contro il cambiamento climatico, indicato da il Sole 24 Ore l’11 ottobre 2023 in Clima, allarme record: 2023, sta diventando l’anno più caldo sono del tutto insufficienti e porteranno a un aumento delle temperature medie globali compreso tra 2,5 e 2,9 gradi a fine secolo. Molto oltre la soglia di sicurezza di 1,5 gradi indicata dalla scienza, e sancita dall’Accordo di Parigi del 2015, per evitare gli effetti più disastrosi del global warming. La denuncia, l’ennesima, arriva questa volta dal programma Onu per l’ambiente, l’Unep. Insomma “Gas serra e temperature corrono” Infatti, secondo l’Emissions gap report 2023, di ieri, 20 novembre 2023, Emissions Gap Report 2023, Authors: UNEP «la piena attuazione dei contributi nazionali incondizionati (senza aiuti finanziari esterni, ndr de il Sole 24 Ore), previsti dall’Accordo di Parigi, consentirebbe al mondo di limitare l’aumento della temperatura a 2,9 gradi rispetto ai livelli preindustriali in questo secolo». Anche sommando la piena attuazione degli impegni condizionati (grazie ad aiuti finanziari esterni), si scenderebbe a 2,5 gradi. Comunque troppo. I risultati arrivano a meno di due settimane dal vertice sul clima di Dubai, la Cop28, che avrà il difficile compito di tenere in vita l’Accordo di Parigi, accompagnando qualche elemento concreto alla inevitabile cascata di promesse dei leader di tutto il mondo.

Per le emissioni di CO2 paese per paese, di COP27 Il Sole 24 Ore suggerisce di porsi domande problematiche. Chi emette più anidride carbonica? Quali settori? I dati principali nella settimana della Cop27 «si potrebbe limitare l’aumento della temperatura a 2 gradi. Tuttavia, gli impegni net zero non sono attualmente considerati credibili: nessuno dei Paesi del G20 sta riducendo le emissioni a un ritmo coerente con questi obiettivi». E anche nello scenario ottimistico, Il Sole 24 Ore prevede che «la probabilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi è solo del 14%».

«Tutto questo è un fallimento della leadership, un tradimento dei più vulnerabili e un’enorme opportunità mancata», ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres”.

«Non c’è persona o economia che non sia toccata dai cambiamenti climatici», ha dichiarato Inger Andersen, direttore esecutivo dell’Unep. «Dobbiamo quindi smettere di far aumentare le emissioni di gas serra e le temperature globali». Il 2023 si prepara a passare alla storia come l’anno più caldo di sempre. Un record che rischia di avere vita breve.

In molti ormai temono che la battaglia per «mantenere in vita l’obiettivo di 1,5 gradi» sia già stata persa e che lo scenario più realistico sia che il riscaldamento debba superare la soglia critica prima di tornare a scendere. Il rapporto Unep evidenzia – sottolinea di Donfrancesco – che nei primi nove mesi del 2023 sono stati registrati 86 giorni con temperature superiori a 1,5 gradi, rispetto ai livelli preindustriali. Settembre è stato il mese più caldo mai registrato, con temperature medie globali superiori di 1,8 gradi rispetto ai livelli preindustriali.

Per mano dell’uomo, questo balzo delle temperature è solo in parte dovuto all’azione del Niño. Il fattore dominante sono le emissioni di anidride carbonica, che anziché scendere, non fanno che aumentare. Secondo Niklas Höhne, fondatore del NewClimate Institute e co-autore del rapporto Unep, «emerge ancora una volta un’enorme discrepanza tra dove vorremmo essere e dove siamo. A questo punto, le temperature medie sono già aumentate di 1,2 gradi e stiamo già vedendo danni significativi. Se arriviamo al doppio, si può immaginare che la minaccia sarà esiziale».

