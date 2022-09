Per Mara Carfagna seggio in Puglia: Porterò tutto il Sud in Parlamento con me

“Ringrazio tutti gli elettori, e specialmente quelli pugliesi e campani che hanno premiato la mia scelta e il mio impegno con oltre 50mila voti complessivi. Per le regole della legge elettorale risulto eletta in Puglia, e la mia promessa è portare in Parlamento con me non solo quella regione ma tutto il Sud. Le speranze del Mezzogiorno non devono essere tradite. Il suo valore non deve essere mortificato. Le porte della nuova casa dei liberali, europeisti e riformisti italiani che stiamo edificando con Azione sono aperte a tutti fin da ora: il risultato elettorale che abbiamo riportato è una base per costruire una nuova storia politica per l’Italia. Un solido punto di partenza a cui arriviamo dopo poche settimane di lavoro in cui abbiamo costruito la vera alternativa moderata. Il nostro compito ora sarà rafforzarla e renderla centrale”. Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, parlamentare di Azione ed ex ministro del Sud.