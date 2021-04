Roma, 22 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Rimettere i medici al centro del Servizio sanitario. E’ quello che chiedono gli italiani, secondo il 1° Rapporto Cida-Censis “Il valore dei manager per tornare a crescere nel benessere – Perché con più manager la Pa sarebbe subito pronta per la buona gestione dei fondi Ngeu e non solo” presentato questa mattina in streaming.