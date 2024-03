“Per Sempre” è il nuovo progetto del duo rap Sierra

“Lontano da qualsiasi “manetta” discografica e da restrizioni”

Milano, 26 mar. (askanews) – Un duo nel segno dell’alternative rap italiano, I Sierra si sono formati nel 2017 e sono salIti alle luci della ribalta alla tredicesima edizione di “X Factor” e col singolo Enfasi con cui hanno ottenuto il disco di platino, ora Medium e Sila Bower escono con loro nuovo progetto discografico “Per Sempre” che include anche alcuni featuring tra cui quello con Wayne.”Il titolo dell’album nasce per un’esigenza di semplicità, per immortalare un concetto che è sempre molto poetico. L’idea era quella di scrivere su un muro “per sempre” che è un’utopia, perché “per sempre” è un concetto che non esiste in questo mondo, in questo parallelo. La Genesi è nata appunto perché avevamo bisogno di un progetto che fosse lontano da qualsiasi manetta diciamo discografica, da qualsiasi restrizione e quindi ci siamo finalmente aperti e sfogati molto di più.Attualmente contano 56 milioni di stream su Spotify. Il video di “Piccola Fiammiferaia” è ambientato al Sacro Bosco di Bomarzo, un luogo suggestivo, quasi magico e onirico, perfetto per fare da sfondo alla narrazione del brano, che prende ispirazione dall’omonima favola di Christian Andersen.Dopo l’uscita del disco, i Sierra saranno impegnati in un tour che li porterà a Milano, Torino, Roma e Bologna.