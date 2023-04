“Per sempre io e te, strette in questi infiniti abbracci”. Anche la giovane pallavolista astigiana, Emma Barbero, libero in forza al Megabox Vallefoglia, ha affidato ai social il ricordo dell’amica e collega Julia Ituma dell’Igor Novara, morta dopo essere caduta dal sesto piano dell’hotel in cui si trovava a Istanbul in trasferta con la squadra. “Fammi ridere un’ultima volta ancora”, scrive sui social, pubblicando una foto in cui entrambe, in campo, sorridevano.