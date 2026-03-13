“Per sempre sì”: la vittoria di Sal da Vinci, tra l’amore che resiste e la rivincita del tempo e dei sacrifici

“Perché Sanremo è Sanremo.”

Uno slogan entrato nell’immaginario collettivo, sinonimo dell’unicità e della forza culturale del Festival di Sanremo. Sfarzo, polemiche, dibattiti infiniti. Un rumore mediatico che accompagna ogni edizione e che continua anche quando il sipario cala. Eppure, al di là del clamore, Sanremo resta qualcosa di più di una semplice gara musicale. È un fenomeno sociale. Sanremo lancia successi – che arrivino dal primo posto o dall’ultimo – ma soprattutto lancia messaggi. Le canzoni, tra le righe, raccontano il nostro tempo: parlano di sentimenti, relazioni, fragilità, tradimenti, speranze. Raccontano i cambiamenti della società. Eppure troppo spesso ci si ferma alla superficie: al look, alla polemica del giorno, alla tendenza del momento. Si ascolta, ma raramente ci si ferma a riflettere su ciò che quelle parole davvero raccontano. È quello che accade anche con Per sempre sì, il brano con cui Sal Da Vinci ha conquistato la vittoria sul palco dell’Ariston. Una canzone che, dietro una melodia coinvolgente e un arrangiamento immediato, che rapidamente ha conquistato il pubblico, porta con sé un messaggio sorprendentemente controcorrente. Parla d’amore. Ma non dell’amore leggero e fugace che spesso caratterizza il racconto contemporaneo delle relazioni. Parla di un amore che resta. Che attraversa il tempo. Che affronta le prove della vita senza tirarsi indietro. Un’idea di amore che oggi può sembrare quasi anacronistica. Viviamo in un tempo in cui anche i sentimenti sembrano diventati provvisori. Le relazioni nascono e finiscono con una rapidità disarmante. L’amore non è più percepito come un valore da costruire nel tempo, ma come un’esperienza da vivere finché funziona, finché è semplice, finché non chiede troppo. Poi arrivano le difficoltà. E sempre più spesso qualcuno sceglie di andarsene. La sociologia delle relazioni parla da tempo di legami sempre più fragili, inseriti in una cultura che privilegia l’autonomia individuale rispetto alla responsabilità reciproca. Restare accanto all’altro nelle difficoltà, attraversare insieme le crisi, sembra diventare un gesto sempre più raro. In un tempo in cui l’amore sembra diventato provvisorio, dire “per sempre” non è più una promessa romantica: è un atto controcorrente. È forse questo il motivo per cui la canzone di Sal Da Vinci colpisce così profondamente. Quel “per sempre sì” non suona come una favola romantica, ma come una scelta quotidiana: restare accanto all’altro anche quando la strada si fa in salita. Quando ascolto questa canzone non posso fare a meno di pensare alla storia dei miei genitori. Sono sposati da quarantatrè anni. Non è una favola romantica. È una vita condivisa fatta di sacrifici, di prove, di momenti in cui la salita sembrava troppo ripida. Eppure ogni volta si sono ritrovati uno accanto all’altra. Oggi, di fronte a una prova difficile legata alla salute, sono ancora lì. Insieme. Ed è proprio in quell’“insieme” che si nasconde il significato più profondo dell’amore: non l’assenza di problemi, ma la decisione di attraversarli insieme. La canzone di Sal Da Vinci, in fondo, ci costringe a una domanda semplice e scomoda: siamo ancora capaci di restare? Forse è proprio questo il paradosso della vittoria di Per sempre sì: una canzone che parla di restare ha conquistato il pubblico in un tempo in cui restare sembra diventato sempre più difficile. Ma la vittoria di Sal Da Vinci racconta anche un’altra storia. Quella della perseveranza. Figlio di un’artista e cresciuto in una famiglia umile, avrebbe potuto sembrare avvantaggiato. In realtà la sua strada è stata lunga e tutt’altro che semplice. Quarant’anni di carriera tra teatro, musical, canzoni, tentativi, porte chiuse e riconoscimenti tardivi. Per anni è stato spesso ignorato da una parte della critica e da molte radio nazionali. Eppure non ha mai smesso di lavorare. Di studiare. Di salire sul palco. Fino a quando quella strada fatta di sacrifici, sudore e determinazione lo ha portato sul palco più importante della musica italiana. La vittoria di Sal Da Vinci non è soltanto quella di una canzone: è la rivincita del tempo, della pazienza e dei sacrifici in un’epoca che premia la velocità.

In un tempo in cui il successo immediato sembra l’unico modello possibile e in cui la meritocrazia appare spesso un miraggio, la sua vittoria ha il sapore di un riscatto. Racconta che il tempo, quando incontra il talento e la perseveranza, può ancora fare la differenza. Il successo di Per sempre sì non racconta soltanto la vittoria di una canzone. Racconta qualcosa di più profondo. Racconta una nostalgia collettiva. La nostalgia di un tempo in cui l’amore non era soltanto un sentimento finché dura, ma una scelta che resisteva alle prove della vita. Forse è proprio questo il motivo per cui “Per sempre sì” ha colpito così tante persone: perché sotto la superficie di una società veloce e fragile esiste ancora il desiderio di un amore che resti. Perché in un’epoca in cui tutto cambia velocemente e anche i legami sembrano diventati provvisori, l’idea di restare accanto a qualcuno — nonostante tutto — non è soltanto romantica.

È quasi rivoluzionaria.