Per superare l’attuale impasse occorre che nel mondo si ricominci a produrre: il resto è aria fritta

C’è stato un periodo, non molto indietro nel tempo, in cui si favoleggiava sempre più insistentemente dell’esistenza di uno o più “Grandi Vecchi”. regista o registi di faccende dall”aspetto esteriore impenetrabile. Erano sempre al capezzale di ciascun paese, non escludendo il mondo intero, pervasi da propositi negativi. Cicerone non si sarebbe risparmiato a chiedere “cui bono ?” ai giudici e a chi assisteva alla sua difesa di un presunto reo. E anche in quel caso la domanda, se non era retorica, poco mancava. In effetti la traduzione ad sententiam di quelle due parole è “chi ha tratto e può ancora trarre vantaggio” dal crimine in esame. Ritornando in fretta all’attualità, si ricomincia a notare che alcune vicende, chiaramente in contrasto con un modo di vivere ordinario, finiscono con il mettere l’un contro l’altro chicchessia, senza che ricorra alcuna condizione di contrasto. Non si adirino le femministe, ma bisogna rivedere il sesso di quello spirito infelice: ci si accorge così che è necessario cambiargli sesso. Sarà corretto definirla “Grande Vecchia” , in quanto si riferisce alla Speculazione, condita con tutte le salse. Per completare tale constatazione, é necessario ricordare che essa, in campo finanziario, è stata sempre presente con ingerenza diversa in base alle parentesi temporali prese in considerazione. Dall’esplosione della pandemia del Covid, che non ha mai lasciato questo mondo, quel fenomeno tentacolare ha finito per contaminare tutto ciò che può essere compravenduto. Con mano più pesante nella finanza, dove può fare tutti i passaggi che le sono comandati senza contare mai su un incremento di ricchezza reale e collettiva. Al momento la Speculazione è di casa dovunque chi fa di essa la ragione della sua vita si trovi a operare. Se non si riuscirá a contenerla, inizieranno a dare segnali precisi della loro entrata in campo altri fenomeni economici, spesso evocati come mali incurabili. Per avere una seppur minima speranza di superare l’attuale impasse, sarà necessario che nel mondo si ricominci a produrre, cioè a creare nuova ricchezza. Tutto il resto è solo aria fritta.