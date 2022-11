Per una giustizia che ripara e non separa, convegno a Sant’Eligio per i 25 anni di Asso.gio.ca.

“Per una giustizia che ripara e non separa”, questo il titolo scelto da Asso.gio.ca., l’Associazione gioventù cattolica che opera a Napoli accanto ai minori a rischio e alle loro famiglie, per il convegno promosso, con il patrocinio Ucsi, in occasione dei 25 anni di attività. L’appuntamento è per venerdì 16 dicembre alle ore 10, presso la monumentale chiesa di Sant’Eligio Maggiore, in piazza Mercato a Napoli.

Dopo i saluti di Gianfranco Wurzburger, presidente Associazione Gioventù Cattolica odv, si alterneranno i relatori Don Tonino Palmese, presidente Fondazione Polis Regione Campania, Gianluca Guida, direttore Istituto Penale per Minorenni di Nisida, Maria de Luzenberger, procuratore della Repubblica presso Tribunale per i Minorenni di Napoli, Silvana Sica, consigliere della sezione minori e famiglia Corte d’Appello di Napoli. Le conclusioni sono affidate a monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli.

Previste le testimonianze di Valentina, Gianluca e Luciana di Mauro vedova Montanino.

Modera Rosanna Borzillo, giornalista e dirigente Ucsi Campania.