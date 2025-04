Perché aprire una società nel Regno Unito conviene ancora oggi (anche per gli imprenditori italiani)

Nel panorama imprenditoriale europeo, il Regno Unito continua a rappresentare una delle destinazioni più attrattive per chi desidera avviare un’attività all’estero. Nonostante la Brexit abbia modificato alcuni scenari, i vantaggi in termini fiscali, burocratici e operativi sono rimasti significativi. In questo contesto, aprire società italiana nel Regno Unito è una delle soluzioni più esplorate dagli imprenditori che desiderano espandere il proprio business oltre i confini nazionali, beneficiando al tempo stesso di un sistema regolatorio efficiente e business-friendly.

Un ecosistema favorevole alle imprese

Il Regno Unito è noto per il suo ambiente favorevole alle imprese: burocrazia snella, tassazione competitiva, accesso facilitato ai mercati globali. La procedura per la costituzione di una Limited Company (Ltd) è tra le più rapide d’Europa e spesso può essere completata online in meno di 24 ore. Per un imprenditore italiano, questo si traduce in maggiore flessibilità, possibilità di espansione e una gestione fiscale semplificata rispetto ad altri Paesi europei. Inoltre, Londra rimane un hub finanziario di primaria importanza a livello globale, che offre occasioni uniche di networking, raccolta fondi e sviluppo di partnership strategiche.

Vantaggi fiscali per imprenditori italiani

Tra i motivi che spingono molti imprenditori italiani ad aprire una società nel Regno Unito vi è senza dubbio la fiscalità agevolata. L’imposta sugli utili delle imprese (corporation tax) è attualmente fissata al 25% per i profitti superiori a £250.000, ma per molte piccole imprese il carico fiscale effettivo è molto più basso. Inoltre, non esiste un’IRAP e la distribuzione dei dividendi segue una logica più favorevole rispetto al sistema italiano.

Senza dimenticare che molte spese aziendali possono essere dedotte in modo più trasparente ed efficiente. Tutti questi aspetti si traducono in un risparmio concreto e nella possibilità di reinvestire con maggiore agilità nel proprio business.

AccountsCo: il punto di riferimento per chi vuole fare impresa in UK

Quando si decide di costituire una società nel Regno Unito, è fondamentale affidarsi a chi conosce a fondo le normative inglesi e sa come supportare gli imprenditori italiani in ogni fase del processo. In questo senso, AccountsCo è un partner di riferimento: uno studio con sede a Londra, fondato da un team italiano-britannico, che da anni assiste PMI, professionisti e startup nella costituzione e gestione di società nel Regno Unito.

Il punto di forza di AccountsCo è l’approccio integrato: non si limitano a registrare la società, ma forniscono un supporto completo che include:

Scelta della forma giuridica più adatta

Redazione dello statuto e registrazione presso il Companies House

Apertura del conto corrente aziendale

Gestione contabile e fiscale

Redazione del bilancio in UK GAAP

Registrazione per l’IVA (VAT)

Consulenza per ottimizzare la fiscalità tra Italia e Regno Unito

Un team bilingue e specializzato, capace di tradurre esigenze italiane in soluzioni operative compatibili con la normativa inglese, rappresenta un valore aggiunto non da poco.

Brexit: sfide e opportunità per gli imprenditori europei

La Brexit ha inevitabilmente introdotto alcuni cambiamenti nei rapporti commerciali tra il Regno Unito e l’Unione Europea. Tuttavia, contrariamente a quanto si pensava inizialmente, il Paese ha mantenuto un forte appeal per gli investitori esteri e per chi intende stabilire una presenza legale sul territorio.

Anzi, per molti settori – in particolare digital, export, fintech, consulenza – la Brexit ha aperto nuove opportunità: meno concorrenza, maggiore flessibilità normativa e incentivi locali per attrarre aziende europee. AccountsCo, grazie alla sua esperienza sul campo, ha sviluppato strumenti e consulenze specifiche proprio per aiutare le imprese italiane a navigare questo nuovo contesto.

Il valore della presenza legale nel Regno Unito

Aprire una sede in UK non è solo una questione fiscale. Per molte realtà italiane, disporre di una presenza giuridica in Inghilterra significa anche:

Aumentare la propria credibilità internazionale

Facilitare le relazioni con fornitori e clienti internazionali

Accedere a investitori e fondi locali

Semplificare le vendite online tramite marketplace globali

Ridurre il rischio legale nei contratti cross-border

Inoltre, avere una società inglese può rappresentare un vantaggio competitivo anche nella partecipazione a gare internazionali, nella gestione di progetti europei (tramite controllate) e nell’espansione verso mercati anglofoni.

I settori più promettenti per chi vuole investire in UK

Alcuni settori si prestano particolarmente alla creazione di società nel Regno Unito:

E-commerce internazionale : gestione semplificata della logistica, ottimizzazione fiscale e reputazione del brand.

: gestione semplificata della logistica, ottimizzazione fiscale e reputazione del brand. Consulenza e servizi professionali : possibilità di offrire servizi a clienti esteri da una base UK.

: possibilità di offrire servizi a clienti esteri da una base UK. Fintech e digital banking : ecosistema avanzato per startup innovative.

: ecosistema avanzato per startup innovative. Green Economy e sostenibilità : incentivi pubblici e privati per imprese a impatto positivo.

: incentivi pubblici e privati per imprese a impatto positivo. Formazione online e tech: domanda in costante crescita da parte di aziende e individui.

AccountsCo fornisce consulenze personalizzate proprio per questi ambiti, aiutando gli imprenditori a valutare i rischi e le opportunità specifiche del proprio settore.

Un’opportunità concreta per le PMI italiane

Molte PMI italiane guardano con crescente interesse al Regno Unito per diversificare i propri mercati e creare una struttura più flessibile e competitiva. Grazie a realtà come AccountsCo, anche aziende di piccole dimensioni possono accedere con facilità a questo mercato, con investimenti contenuti e tempi rapidi di attivazione.

In un mondo globalizzato, dove la competitività si gioca anche sulla capacità di adattarsi rapidamente, aprire una società nel Regno Unito non è solo una scelta strategica, ma anche una mossa intelligente per proteggere e far crescere il proprio business.