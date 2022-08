Perché gli italiani preferiscono i casinò online svizzeri

Il gioco d’azzardo è del tutto lecito in Svizzera. Tuttavia, si tratta di una situazione relativamente recente, poiché il riconoscimento ufficiale è arrivato solo nel 2019. Questo è il motivo principale per cui ci sono così pochi casinò online con sede in Svizzera.

Poiché il gioco d’azzardo in Svizzera è legale solo da poco tempo, se si va sul sito della Commissione svizzera per il gioco d’azzardo, vedrete che al momento della stesura di questo articolo ci sono solo 11 casinò. Va sottolineato che il governo svizzero blocca attivamente tutti i casinò stranieri a livello di DNS.

Sicurezza nei casinò online della Svizzera

Ma perché gli italiani sono così attratti dai migliori casino online Svizzera? Il motivo è semplice. Innanzitutto, per la loro sicurezza! Prima di iniziare a giocare in qualsiasi casinò online in Svizzera, è importante indagare sulla qualità e la reputazione di un casinò. Tutti i casinò online della Svizzera sono autorizzati dalla Swiss Federal Gaming Board (ora nota come Gespa), che garantisce che tutti gli aspetti, sia legali che finanziari, siano in regola. Verificare che il sito sia autorizzato e legale è un modo infallibile per eliminare le piattaforme di gioco illegali e poco trasparenti.

Ad esempio, un casinò online con sede a Malta deve obbligatoriamente avere una licenza dalla MGA (Malta Gaming Authority). Al contrario, un casinò con sede nel Regno Unito deve essere in possesso di una licenza rilasciata dalla UK Gambling Commission (Commissione per il gioco d’azzardo del Regno Unito).

Protezione dei dati

In un’epoca in cui la cybercriminalità sembra essere un pericolo costante, è molto importante per noi che tutti i casinò online in Svizzera utilizzino una tecnologia avanzata in fatto di crittografia. Questo per garantire che i dati dei clienti, sia personali che bancari, siano protetti da furti o attacchi informatici.

Metodi di pagamento per i casinò online in Svizzera

La maggior parte dei giocatori svizzeri utilizza un servizio chiamato PostFinance per spostare i fondi da e verso il loro numero limitato di casinò online.

Per i giocatori italiani, abbiamo esaminato tutte le opzioni di pagamento disponibili per garantire che tutti i metodi più diffusi per i depositi e i prelievi siano rappresentati nei migliori casinò online in Svizzera.

La maggior parte dei casinò accetta il franco svizzero (CHF) come valuta principale. Questo rende il deposito e il prelievo di fondi semplice.

Per quanto riguarda le commissioni, nel 99% dei casi non vengono applicate commissioni di prelievo. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dai bonifici bancari, che possono comportare una commissione fissa compresa tra 50 e 100 franchi svizzeri.

Tipi di metodi di pagamento

e-Wallets

Si tratta di un portafoglio elettronico. È veloce e più conveniente di tutti gli altri metodi di pagamento, con depositi istantanei e prelievi entro le 24 ore. Probabilmente i più noti ai giocatori italiani sono i casinò che accettano metodi come PayPal, Skrill e Neteller.

Carte di credito e di debito

Per molti giocatori italiani impegnati nei casinò online in Svizzera, le carte di debito e di credito sono le opzioni di pagamento preferite. Dopotutto, se avete un conto bancario, allora avrete una di queste due carte.

Criptovalute

Grazie alle loro caratteristiche di anonimato, sempre più giocatori online utilizzano le criptovalute o si rivolgono ai casinò crypto come i casinò Bitcoin, i casinò Litecoin e i siti di gioco Tether per le opzioni di pagamento del casinò online in Svizzera.

Non tutti i casinò sono pronti ad accettarle, quindi assicuratevi di controllare le opzioni bancarie prima di creare un nuovo account.

Bonus dei casinò online per i giocatori italiani

Un giocatore italiano esperto è sempre alla ricerca dei migliori bonus e incentivi offerti dai casinò online in Svizzera. Dopo tutto, un generoso bonus di benvenuto può aiutare a prolungare il divertimento, aumentando di conseguenza le possibilità di vincita.

Ecco il nostro elenco dei bonus che si possono trovare nei casinò online in Svizzera:

Bonus di benvenuto

Conosciuti anche come welcome bonus, questi sono destinati ai nuovi giocatori dopo il primo deposito in un nuovo casinò online in Svizzera. Molte di queste offerte raddoppiano istantaneamente il bankroll.

Attenzione: anche se possono avere l’aspetto di “denaro gratuito”, sono tutti legati da vincoli, che possono includere limiti di tempo e requisiti di scommessa.

Bonus senza deposito

Alcuni anni fa, i bonus senza deposito (un bonus che non richiede la necessità di un deposito) erano molto popolari e sono un ottimo mezzo per dare un’occhiata a un nuovo casinò. Oggi, se si cerca bene, è ancora possibile trovarli.

Bonus free spin

Dato che le slot sono di gran lunga i giochi più popolari tra i giocatori italiani in qualsiasi casinò online in Svizzera, l’offerta di free spin come bonus è sicuramente vincente. Di solito si ricevono giri gratuiti come parte del bonus di benvenuto iniziale.